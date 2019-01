Was für ein Finish von James Harden!

Im heiß umkämpften Duell zwischen den Golden State Warriors und den Houston Rockets wird der Point Guard der Rockets zum entscheidenden Mann. 2,7 Sekunden vor Ende der Overtime bringt der 29-Jährige sein Team mit einem Dreier spektakulär mit einem Punkt in Führung. Ein anschließender Wurf-Versuch von Kevin Durant schlägt dagegen fehl und die Warriors geben einen sicher geglaubten Sieg in letzter Sekunde noch aus der Hand.

Aber der Reihe nach. Lange Zeit sah es nicht so aus, als ob den Warriors in der heimischen Oracle Arena der Sieg noch zu nehmen wäre. Bereits zur Pause führte der Meister mit 17 Punkten - vermeintlich eine klare Angelegenheit. Doch nach der Pause drehten die Rockets auf und näherten sich den Warriors immer weiter an. Im dritten Viertel erzielte Houston elf Punkte mehr und legte sich auf die Lauer.

ANZEIGE: Jetzt die neuesten NBA-Fanartikel kaufen - hier geht es zum Shop

Harden erzwingt Overtime

51 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit war es James Harden mit einem Dreier, der den Rockets-Ausgleich zum 119:119 besorgte und damit die Overtime erzwang. In selbiger ging es ebenfalls sehr eng zu. Bis 23 Sekunden vor dem Ende stand ein Unentschieden, ehe Steph Curry aus dem Feld traf und die Fans bereits zum Siegesjubel ansetzten.

Dann kam der große Moment von James Harden. Im größten Getümmel setzte der Point Guard zum Wurf an und traf mit einem Dreier zum 135:134. Die Rockets-Bank eskalierte, bei den Warriors war die Ernüchterung nach der Niederlage groß.

Gegen den in den entscheidenden Situationen bravourös abliefernden Harden kam Golden State nicht an. Mit 44 Punkten, zehn Rebounds und 15 Assists legte er bereits das fünfte Triple-Double in dieser Saison auf das Parkett. Dazu kamen noch 29 Zähler von Clint Capela. Bei den Warriors gelangen Steph Curry 35 Punkte, Klay Thompson und Kevin Durant steuerten jeweils 26 Zähler bei.

Referees sorgen für Verwunderung

Für Verwunderung sorgte eine Entscheidung der Referees. Bei einem Versuch den Ball noch abzufangen, befand sich Kevin Durant klar und deutlich mit seinem gesamten Körper außerhalb des Spielfeldes. Trotzdem passte er auf Steph Curry und dieser verwandelte seinen Wurf. Die Schiedsrichter übersahen, dass Durant nicht mehr im Feld war und griffen nicht ein.

ANZEIGE: DAZN gratis testen und die NBA live & auf Abruf erleben

In der Tabelle der Western Conference fallen die Warriors aufgrund der Niederlage hinter die Oklahoma City Thunder zurück auf Rang drei. Die Rockets rangieren eine Platz dahinter. (Service: Tabellen der NBA)