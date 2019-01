LeBron James wird nach seiner Leistenverletzung in der kommenden Woche ins Mannschaftstraining der Los Angeles Lakers zurückkehren. Das gab der Klub aus der NBA nach einer Untersuchung am Mittwoch bekannt.

James stand dem 16-maligen Meister seit dem 25. Dezember nicht mehr zur Verfügung.

Gegen Warriors verletzt

James hatte sich Weihnachten im Duell mit Meister Golden State Warriors verletzt. Ohne ihren Topspieler verloren die Kalifornier um die beiden Deutschen Moritz Wagner und Isaac Bonga sieben von elf Partien. Die kommenden beiden Auswärtspartien gegen Oklahoma City Thunder am Donnerstag und die Houston Rockets am Samstag werden die Lakers in jedem Fall ohne James bestreiten.