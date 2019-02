Dank Super-Rookie Luka Doncic haben die Dallas Mavericks ihre Niederlagenserie in der NBA nach fünf Pleiten in Folge stoppen können.

Die Mavs um den deutschen Superstar Dirk Nowitzki bezwangen die Indiana Pacers nach einem starken Schlussspurt mit 110:101 (53:53).

Mit 26 Punkten und zehn Rebounds war Doncic einmal mehr der überragende Akteur auf dem Court - wenngleich er mit sieben Assists sein fünftes Triple-Double der Saison verpasste.

Nowitzki vor letztem Meilenstein

Nowitzki stand in der Partie zum ersten Mal in dieser Saison vor heimischer Kulisse in der Starting Five. Der 40-Jährige kam auf elf Punkte, fünf Rebounds und drei Assists.

Unter den besten Punktesammlern der NBA-Geschichte rückte der MVP von 2007 bis auf 79 Zähler an die sechstplatzierte Legende Wilt Chamberlain heran.

Bei noch 21 ausstehenden Spielen in seiner aller Voraussicht nach letzten Saison winkt Nowitzki damit immer mehr ein großer finaler Meilenstein seiner illustren Karriere.

Kleber wird zum zweiten Matchwinner

Matchwinner - neben Doncic - wurde aber ein anderer Deutscher. Maxi Kleber erzielte in 28 Minuten zwar nur sechs Punkte, diese aber zum perfekten Zeitpunkt. Als die Partie im Schlussviertel auf Messers Schneide stand, versenkte Kleber zwei wichtige Dreier.

Den Rest erledigte dann Doncic mit Unterstützung vom anderen Rookie Jalen Brunson, der mit 24 Punkten einen persönlichen Bestwert aufstellte. Die Mavs trafen ihre letzten sechs Dreierversuche, was am Ende den Sieg bringen sollte.

Trotz des Erfolgs liegen die Mavs auf Rang zwölf sechs Siege hinter den Playoff-Plätzen in der Western Conference. Die Pacers sind im Osten auf Rang drei dagegen weiterhin auf Playoff-Kurs. (DATENCENTER: Die NBA-Tabellen)

Krise der Celtics geht weiter

Nationalspieler Daniel Theis musste mit den Boston Celtics im Kampf um eine gute Ausgangsposition für die K.o.-Phase der Saison derweil einen weiteren Rückschlag hinnehmen.

Gegen die Portland Trail Blazers kassierte Boston beim 92:97 die vierte Niederlage in Folge.

Theis blieb in exakt zehn Minuten Spielzeit ohne Punkte. Mit 37:25 Siegen belegen die Celtics derzeit Rang fünf in der Eastern Conference.