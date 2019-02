In der Nacht auf Mittwoch feierte Oklahoma City Thunder in der NBA den vierten Sieg in Serie.

Beim 120:111 gegen die Portland Trail Blazers stand Dennis Schröder jedoch nicht auf dem Parkett - wie OKC mitteilte aus persönlichen Gründen.

Amerikanische Medien vermuteten, dass der gebürtige Braunschweiger erstmals Vater geworden sei. Schröder selbst bestätigte dies indirekt, indem er in seiner Instagram-Story von einem "besonderen Tag" schrieb und mehrere Emojis anfügte, darunter eines von einem Baby.

Am Abend bestätigte Schröder dann den erfreulichen Grund für sein Fehlen. Der 25-Jährige postete bei Instagram ein Foto mit dem Neugeborenen in seinen Händen.

Zumindest in den nächsten Tage werden Schröder, seine Verlobte Ellen und das Neugeborene viel zeit miteinander verbringen. Schröder muss in der NBA erst wieder in der Nacht auf Freitag antreten.