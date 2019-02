NBA: Dirk Nowitzki spricht über Karriereende und aktuelle Saison bei Mavs

Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat sich erstmals während der laufenden Saison zu seiner Zukunft geäußert und tendiert zu einem Karriereende.

"Ich wollte sehen, wie diese Saison läuft, mit meiner Familie reden und dann eine Entscheidung treffen", sagte der 40-Jährige in einem ESPN-Podcast. "So wie es jetzt läuft, neige ich dazu, aber wir werden sehen, wie die letzten Spiele laufen."

ANZEIGE: Jetzt die neuesten NBA-Trikots kaufen - hier geht es zum Shop

Anzeige

Nach einer Knöchel-Operation und einer darauffolgenden Entzündung konnte Nowitzki erst Mitte Dezember in seine 21. NBA-Saison für die Dallas Mavericks starten. Nach schwerem Start, kommt der Würzburger immer besser in Schwung und legte zuletzt gegen die New York Knicks mit 14 Zählern eine Saisonbestleistung auf.

Nowitzki mit Fazit: Saison "insgesamt frustrierend"

"Es war hart, aber in den vergangenen Wochen gab es ein paar Fortschritte, ich konnte es etwas mehr genießen", meinte Nowitzki. "Aber insgesamt ist die Saison frustrierend."

Auftrieb dürfte ihm aber die Nominierung durch die NBA für das All-Star-Game geben. Neben Dwyane Wade wurde Nowitzki als jeweils 13. Spieler nominiert. Die Liga will das Duo für ihre grandiose Karriere ehren.

"Dirk Nowitzki und Dwayne Wade verkörpern das Beste der NBA: bemerkenswerte soziale Kompetenz, Elan und Professionalität ebenso wie Aufopferung, um die Community zu steigern und das Spiel in der ganzen Welt größer zu machen", sagte NBA-Boss Adam Silver.

ANZEIGE: DAZN gratis testen und die NBA live & auf Abruf erleben

Nowitzki ist zusätzlich als Trainer des Rookie-Games und beim Dreier-Contest beim All-Star Weekend dabei. Für den Würzburger ist es die 14. Nominierung beim All-Star Game.