Die Krise der Los Angeles Lakers geht weiter: Das Team um Superstar LeBron James haben in der NBA ihre dritte Niederlage in Folge kassiert. Gegen die Atlanta Hawks unterlagen LeBron & Co. mit 113:117.

Dabei half den Lakers auch ein Triple-Double des Superstars nicht weiter. LeBron kam am Ende der Partie auf 28 Punkte, erzielte zudem 16 Assists und 11 Rebounds. Der Superstar war bester Werfer der Kalifornier. Auf Seiten der Hawks kamen Trae Young und John Collins auf jeweils 22 Punkte und waren damit Topscorer ihres Teams.

Rookie Trae Young brilliert gegen Lakers

Die Partie war über weite Strecken sehr ausgeglichen. Erst zum Ende des dritten Viertels konnten sich die Hawks etwas absetzen und gaben die Führung bis zum Schluss nicht mehr her. (Die NBA im SPORT1-Datencenter)

Für die Lakers war es die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Partien. LeBron & Co. sind nur Zehnter in der Western Conference. Die Hawks beendeten dagegen durch den Erfolg ihren Negativlauf von drei Niederlagen in Serie. Das Ex-Team von Dennis Schröder ist auf Rang zwölf in der Eastern Conference.

Warriors mit fünftem Sieg in Serie

Die Golden State Warriors fahren dagegen den nächsten Sieg ein. Das 115:108 gegen die Utah Jazz war der fünfte Erfolg in Serie für Steph Curry & Co. Insgesamt 16 der vergangenen 17 Spiele konnten die Warriors für sich entscheiden.

Topscorer bei den Kaliforniern war Kevin Durant mit 28 Punkten. Steph Curry erzielte 24 Zähler, Klay Thompson kam auf 22.

Dabei stand der Sieg der Warriors bis kurz vor dem Ende auf wackligen Beinen. Zum Anfang des vierten Quarter führten die Jazz mit teilweise sieben Punkten. Doch Thompson besorgte den Ausgleich dann drehte Curry auf und brachte sein Team mit zwei Dreiern endgültig auf die Siegerstraße.

Die Warriors führen die Western Conference weiter souverän an, die Jazz sind auf Platz sechs.