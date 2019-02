In der letzten Partie der Oklahoma City Thunder am Montag war es soweit. Russell Westbrook notierte das insgesamt zehnte Triple-Double in Serie und brach damit einen Uralt-Rekord von NBA-Legende Wilt Chamberlain. (Die NBA LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM)

Im Spiel gegen die New Orleans Pelicans hat der Superstar diese Serie nun ausgebaut. Mit sagenhaften 44 Punkten, 14 Rebounds und elf Assists brachte der Point Guard bereits das elften Triple-Double in Serie auf das Scoreboard.

Trotz der starken Stats von Westbrook reichte es am Ende für die Thunder nicht zum Sieg. Beim Auswärtsspiel in New Orleans stand am Ende eine 131:122-Niederlage auf der Anzeigentafel.

Davis für All-Star Game fraglich

Auch ein starker Schlussspurt von OKC nützte nichts mehr. Das Team von Trainer Billy Donovan war in den ersten drei Vierteln den Pelicans stets unterlegen und konnte dies im letzten Durchgang nicht mehr drehen.

Dabei hatte New Orleans mit einem gewichtigen Ausfall zu kämpfen. All-Star Anthony Davis musste bereits in der ersten Hälfte das Parkett verlassen. Eine Schulterverletzung machte eine Rückkehr später unmöglich. Auch eine Teilnahme am All-Star Game am Wochenende ist fraglich.

Davis stand für die Pelicans 16 Minuten auf dem Feld und erzielte in dieser Zeit 14 Punkte. Seine bärenstarken Teamkollegen sorgten im Anschluss dafür, dass es mit einem Sieg gegen OKC klappte. Julius Randle brachte 33 Zähler auf das Scoreboard, Jrue Holiday stand dem in nichts nach und markierte 32 Punkte.

Bei den Thunder, bei denen Dennis Schröder nicht im Kader stand, markierte neben Westbrook Paul George mit 28 Zählern die beste Punkteausbeute.

Nach zuletzt vier Siegen stand für die Thunder wieder eine Niederlage zu Buche. Mit 37 Siegen und 20 Niederlagen steht die Franchise auf Rang drei in der Western Conference. Die New Orleans Pelicans rangieren mit einer Bilanz von 26:33 im Westen auf dem drittletzten Rang. (Tabellen der NBA)