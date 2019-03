NBA: Rassismus oder Missverständnis? Russell Westbrook beschuldigt Fan

Unschöne Szenen oder doch ein Missverständnis?

Bei der NBA-Partie zwischen den Utah Jazz und den Oklahoma City Thunder (89:98) bekam OKC-Superstar Russell Westbrook in der ersten Hälfte eine Verschnaufpause, als er sich plötzlich ein Verbal-Duell mit zwei Jazz-Fans lieferte. (Die NBA LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM)

"Ich schwöre. Ich mache euch fertig. Dich und deine Frau. Ich mache euch fertig", fluchte der 30-Jährige in Richtung der Heim-Fans. Videoaufnahmen belegen diese Aussagen von Westbrook. Fünf Jazz-Fans bekamen danach eine Verwarnung ausgesprochen.

Westbrook erhebt schwere Vorwürfe

Nach der Partie erklärte Westbrook, dass der Fan und seine Frau ihn aufgefordert hätten, "zu knien, wie du es gewohnt bist". Im Englischen: "to get down on your knees like you're used to." Teamkollege Raymond Felton bestätigte diese Aussagen.

"Für mich ist das komplett respektlos gegenüber mir. Ich denke, das ist rassistisch und ich glaube es ist unangemessen, dass die Spieler nicht geschützt werden", erklärte der Westbrook sichtlich erbost.

Der 30-Jährige ergänzte: "Es gibt Leute, die zum Spiel kommen, um gemeine, respektlose Sachen über mich und meine Familie sagen."

Fan widerspricht Westbrook

Aber auch der beschuldigte Fan äußerte sich bei ESPN und wehrte sich gegen Westbrooks Vorwürfe. Er habe Westbrook gesagt, dass er sich hinsetzen und seine Knie kühlen solle. Als dieser antwortete, dass er Wärmepacks um sein Knie trage, antwortete der Fan laut eigener Aussage: "Du wirst es brauchen." Im Englischen: "You're going to need it."

Der Fan warf Westbrook zusätzlich vor, seine Frau verbal attackiert zu haben, obwohl sich diese gar nicht geäußert habe.

Westbrooks Ausraster könnte also ein riesiges Missverständnis gewesen sein. Das Heimteam hat angekündigt, in dem Fall zu ermitteln.

Bereits im April des vergangenen Jahres hatte der Point Guard eine Auseinandersetzung mit den Fans der Utah Jazz, als die Thunder in den Playoffs an den Jazz scheiterten.