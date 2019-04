Dirk Nowitzki hat an einem Abend voller Emotionen das Ende seiner einzigartigen Basketballkarriere verkündet.

"Das war mein letztes Heimspiel, so wie ihr das erwartet habt", sagte der Superstar von den Dallas Mavericks nach dem 120:109 gegen die Phoenix Suns über das Hallenmikrofon.

Entgegen seiner Ankündigung, erst im Urlaub eine Entscheidung über seine Zukunft treffen zu wollen, machte der 40-Jährige schon jetzt Schluss.

Anzeige

Einziger Deutscher mit NBA-Titel

Nowitzki hat 2011 als bislang einziger Deutscher den NBA-Titel geholt.

Der Würzburger erhielt nach der Saison 2006/07 als erster Europäer den Preis für den wertvollsten Spieler (MVP) der Saison, brachte es 14-mal zum Allstar und ist aktuell mit 31.540 Punkten die Nummer sechs der ewigen Scorerliste.

Nowitzki, Fahnenträger bei den Olympischen Spielen in Peking 2008, hat mit dem Nationalteam 2002 WM-Bronze und 2005 EM-Silber geholt.

Die NBA LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM

Nowitzki glänzt mit Saisonbestleistung

In seinem letzten Spiel im American Airlines Center zeigte Nowitzki mit 30 Punkten die beste Saisonleistung und wurde zum Ende seiner 21. NBA-Saison im Trikot der Franchise von den 19.200 Fans ausgiebig gefeiert.

Nowitzkis vermeintlicher Thronfolger Luka Doncic deutete mit seinem achten Triple-Double (21 Punkte, 16 Rebounds und elf Assists) in dieser Saison einmal mehr seine Extraklasse an und zeigte Nowitzki, dass die Franchise in guten Händen ist.

Mavs-Topscorer Nowitzki hatte im zweiten Viertel dennoch sogar kurzzeitig Tränen in den Augen, nachdem ein Video über seine Arbeit in der Community von Dallas gezeigt wurde.

Nowitzki läuft durch ein Spalier

Hunderte Mitarbeiter der Mavericks hatten Nowitzki nach seiner Ankunft im Bauch der Arena einen tollen Empfang bereitet.

Der 40-Jährige lief durch ein Spalier, genoss sichtlich die lauten "Dirk"-Rufe und klatschte voller Dankbarkeit mit so vielen wie möglich ab. Alle trugen das schwarze T-Shirt mit dem Aufdruck "41.21.1", der bedeutet: Die Nummer 41 spielt Saison Nummer 21 für diesen einen Klub.

Auch Rick Carlisle hatte sich wie so viele in der Halle das spezielle Shirt übergezogen, der Trainer beorderte Nowitzki natürlich in die Starting Five der Mavericks, unter lautem Jubel der Fans wurde das Klubidol als letzter Spieler vorgestellt.

Mitspieler suchen ständig Nowitzki

Nowitzki traf nach 33 Sekunden seinen ersten Wurf und sorgte in gut drei Minuten im Alleingang für die ersten zehn Punkte der Gastgeber, nachdem seine Mitspieler stets ihren deutschen Teamkollegen gesucht hatte.

Am Ende hatte Nowitzki 31 Versuche aus dem Feld auf dem Konto - und wenn er gewollt hätte, hätte er auch 50 Versuche wie Kobe Bryant in seinem letzten Spiel nehmen dürfen. Doch dafür ist Nowitzki einfach zu sehr Teamplayer.

DAZN gratis testen und das letzte Spiel von Dirk Nowitzki in der NBA live erleben | ANZEIGE

Nowitzki zeigt sein ganzes Repertoire

Nowitzki zeigte im 1521. Hauptrundenspiel seiner Laufbahn sowieso noch einmal die ganze Palette seiner Qualitäten.

Gegen das schlechteste Team aus dem Westen traf er bis zur Pause vier von sechs Dreierversuchen, machte 19 Punkte und holte vier Rebounds, am Ende waren es acht. Dazu steuerte er drei Assists und einen Block bei.

Immer wenn Nowitzki zum Wurf ansetzte, erhoben sich die Fans im American Airlines Center von ihren Sitzen.

Nowitzki packt erneut einen Dunk aus

Als der Routinier den Ball nach der Pause zum erst zweiten Mal in dieser Saison per Dunking in den Ring stopfte, schallten "MVP"-Rufe durch die Arena. Auch "one more year", also "noch ein Jahr", riefen die Zuschauer in der Hoffnung, dass es vielleicht doch weitergeht.

Nowitzki erhielt wie von Carlisle angekündigt viel Spielzeit, wurde immer wieder vom Publikum gefordert ("we want Dirk") und kam am Ende auf 32:42 Minuten. Im Schnitt waren es in dieser Saison nur 14,9 gewesen.

Jetzt aktuelle NBA-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Nowitzki stand auf dem Parkett, als sein letztes Spiel in Dallas zu Ende ging.