Die Fans der Dallas Mavericks haben Dirk Nowitzki in dessen voraussichtlich sechstletztem NBA-Spiel erneut gehuldigt. (Die NBA LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM)

Beim 122:102-Erfolg der Mavs gegen die Philadelphia 76ers forderten die Zuschauer im vierten Viertel - als die Partie quasi schon entschieden war - die Einwechslung des deutschen Superstars.

"We want Dirk! We want Dirk!", schallte es durch das American Airlines Center in Dallas. Dem Power Forward gelangen als Starter gegen die Sixers, die bereits für die Playoffs qualifiziert sind und ohne Joel Embiid und Jimmy Butler antraten, sieben Punkte und fünf Rebounds in 17 Minuten.

Kleber übertrumpft Nowitzki

Noch besser konnte sich Maxi Kleber in Szene setzen. Der Nationalspieler steuerte zum zweiten Mavs-Sieg in Folge zwölf Punkte, vier Rebounds und zwei Assists sowie zwei Steals bei.

Den Grundstein für den Erfolg legte Dallas im zweiten und zu Beginn des dritten Viertels mit einem 28:8-Lauf. Den 76ers gelang in dieser Phase zehn Minuten kein Field Goal. Zur Halbzeitpause lagen die Mavs mit 18 Punkten in Führung. Am großen Vorspung änderte sich bis zum Ende kaum etwas.

Jackson und Mejri spielen groß auf

Topscorer der Mavericks war Justin Jackson mit 24 Punkten. Bank-Center Salah Mejri glänzte mit einem Double-Double aus 16 Punkten und 14 Rebounds. Luka Doncic fehlte erneut wegen leichter Verletzungsprobleme.

Beste Werfer bei Philadelphia waren JJ Redick mit 26 und Tobias Harris mit 25 Zählern.

Während die Sixers mit 49 Siegen und 28 Niederlage in der Eastern Conference wohl mit der drittbesten Ausgangssituation für die Playoffs planen können, haben die Mavericks keine Chance mehr auf die K.o.-Runde.

