NBA-Playoffs: Denver Nuggets schlagen San Antonio Spurs in Spiel 7

Erstmals seit zehn Jahren stehen die Denver Nuggets in der zweiten Playoff-Runde.

In Spiel sieben setzte sich das Team um Center Nikola Jokic im heimischen Pepsi Center mit 90:86 gegen die San Antonio Spurs durch.

Bester Werfer beim Team aus den Höhen Colorados war Point Guard Jamal Murray mit 23 Zählern, darunter auch der entscheidende Wurf in der Schlussminute. Jokic gelang mit 21 Punkten, 15 Rebounds und zehn Assists ein Triple-Double, allerdings traf der Serbe nur neun seiner 26 Wurfversuche. "Er ist großartig", zollte Spurs-Coach Gregg Popovich nach der Partie dem Serben Respekt.

Auf Seiten der Spurs war Bankspieler Rudy Gay mit 21 Zählern der Topscorer.

Nuggets liegen nie in Rückstand

Vor heimischem Publikum spielten die jungen Nuggets - das jüngste Playoff-Team im Westen - groß auf und lagen im dritten Viertel bereits mit 17 Zählern in Führung. 52 Sekunden vor Ende der Partie waren es auf einmal nur noch zwei Zähler Vorsprung.

Die abgezockten Spurs lagen über die gesamte Partie in Rückstand, sie trafen in der ersten Halbzeit nur 22 Prozent ihrer Würfe aus dem Feld. Doch in der Schlussphase konnten sie noch einmal eine Aufholjagd starten, da die Nuggets teilweise nervös agierten und kamen Punkt um Punkt heran.

Es waren noch 36 Sekunden auf der Uhr als Murray einen schwierigen Floater-Wurf, nach einem Pass von Jokic, verwandelte. Die Nuggets führten wieder mit vier Punkten.

Spurs foulen Nuggets nicht mehr

Im Gegenzug wurde Spurs-Star DeMar DeRozan (19 Punkte) von Torrey Craig geblockt. Allerdings war noch immer genug Zeit auf der Uhr aus Sicht der Spurs. Popovich und seine Assistant Coaches schrien sich die Seele aus dem Leib, doch keiner der Spieler von San Antonio beging ein Foul.

"Sie haben mich nicht gehört", klärte der Spurs-Coach nach der Partie die kuriose Szene auf.

So gewann Denver erstmals seit 1978 ein Spiel 7 in den Playoffs und erreicht nach sechs Jahren Playoff-Pause und dem vierfachen Aus in der ersten Runde erstmals wieder die zweite Playoff-Runde. Dort besitzen sie gegen die Portland Trail Blazers den Heimvorteil.