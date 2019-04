Was für eine Performance von Kevin Durant!

Der Superstar der Golden State Warriors hat seine Franchise quasi im Alleingang ins Viertelfinale der NBA-Playoffs befördert. Im sechsten Spiel der Serie siegte der Titelverteidiger gegen die Los Angeles Clippers mit 129:110 und erspielte sich damit den entscheidenden vierten Sieg. (Spielplan der NBA-Playoffs)

Vor allem Kevin Durant zeigte dabei sein ganzes Können. Alleine in der ersten Halbzeit brachte er bärenstarke 38 Punkte auf das Scoreboard und zog damit mit Charles Barkley gleich. Diesem gelang im Jahr 1994 die gleiche Leistung. Beide stehen in der Liste der meisten Punkte pro Halbzeit in einem NBA-Playoff-Spiel auf Rang zwei.

Auch nach dem Seitenwechsel punktete Durant weiter, wenn auch nicht in dem Ausmaß wie in den ersten beiden Vierteln. Insgesamt kam der Small Forward auf 50 Punkte und war damit mit Abstand Topscorer der Partie. Sein Teamkollege Steph Curry steuerte 24 Zähler zum Erfolg der Warriors bei.

Warriors müssen gegen Rockets ran

Bei den Clippers war Danilo Gallinari mit 29 Punkten bester Werfer.

Während es mit ersten Viertel noch vergleichsweise ausgeglichen zuging, zogen die Warriors im zweiten Abschnitt davon. Mit einer 19-Punkte-Führung ging es in die Pause. Den Clippers gelang es anschließend nicht mehr, den hohen Rückstand aufzuholen.

In der nächsten Playoff-Runde geht es für Golden State gegen die Houston Rockets um Superstar James Harden.

Das NBA-Viertelfinale ist damit fast komplett, lediglich im Duell zwischen den San Antonio Spurs und den Denver Nuggets muss noch der Sieger ermittelt werden. Das entscheidende siebte Spiel findet am Samstag in Colorado statt.

Der Gewinner trifft auf die Portland Trail Blazers. Im Halbfinale des Ostens kommt es zu den Paarungen Milwaukee Bucks gegen Rekordmeister Boston Celtics und Philadelphia 76ers gegen die Toronto Raptors.