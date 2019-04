Dramatisches Playoff-Aus für die Oklahoma City Thunder mit Nationalspieler Dennis Schröder.

Die Thunder unterlagen in Spiel fünf der Best-of-seven-Serie den Portland Trail Blazers mit 115:118 und sind damit bereits in der ersten Runde der Playoffs ausgeschieden.

Alles überragender und entscheidender Mann war Portlands Damian Lillard mit 50 Zählern. Sekunden vor Ende der Partie hatte er, beim Spielstand von 115:115 den Ball in seinen Händen. OKC-Star Paul George wartete an der Dreierlinie auf ihn, doch Lillard drückte knapp zwei Sekunden vor Ende der Partie aus gut elf Metern ab und der Ball flog direkt durch die Reuse. Der Rest bei den Blazers war nur noch Jubel.

Lillard verabschiedet OKC nach Buzzer Beater

Lillard winkte in Richtung der Thunder-Bank zum Abschied, bevor seine Teamkollegen ihn in einer Jubeltraube begruben. Der NBA-Superstar hatte mit seinem letzten Wurf seinen zehnten Dreier verwandelt - neuer Franchise-Rekord.

Dabei hatten die Thunder angeführt von ihrem Star-Duo Russell Westbrook (29 Punkte, elf Rebounds und 14 Assists) und Paul George (36 Punkte, neun Rebounds) zuvor einen Rückstand eingedampft und lagen drei Minuten vor Ende der Partie mit sechs Zählern in Front. Knapp acht Minuten vor Ende der Partie lag OKC gar mit 15 Zählern in Führung.

Schröder mit guter Leistung bei Playoff-Aus

Auch Schröder zeigte mit 17 Punkten und drei Assists eine gute Leistung. Sogar die Dreier fielen mit einer Quote von 44 Prozent recht ordentlich für OKC in dieser Partie.

Aber gegen einen Lillard on fire, der sein Team beinahe im Alleingang im Spiel hielt war kein Kraut gewachsen. Hinter seinen 50 Punkten waren Moe Harkless und CJ McCollum mit jeweils 17 Zählern die besten Scorer bei Portland. Für OKC bedeutete die dramatische Pleite die zwölfte Auswärtsniederlage in Folge in den Playoffs.

Die Blazers sind somit das erste Team aus der Western Conference in der zweiten Playoff-Runde, während für Westbrook und Co. die Saison überraschend früh beendet ist.