Große Ehre für Dirk Nowitzki. Wie die Dallas Mavericks auf ihrer Internetseite bekannt gegeben haben, soll eine Straße vor dem American Airlines Center in Zukunft den Namen des Deutschen tragen.

Demnach bereiten sich die Mitglieder des Stadtrats von Dallas darauf vor, einen Teil der Olive Street in "Nowitzki Way" umzubenennen. Ein Antrag auf die Änderung des Straßennamens wurde bereits gestellt und soll am 6. Juni bei der Stadtplanungskommission eingereicht werden. Sollte dieser angenommen werden, könnte die Straße bereits Ende September umbenannt werden.

Der Abschnitt der Olive Street zwischen der N. Field Street und der Victory Avenue würde dann der Namen "Nowitzki Way" tragen. "Wenn sie die Straße nach mir umbenennen, wäre das eine große Ehre", ließ der 40-Jährige bereits verlauten.

Anzeige

Nowitzki zeigt sich gewohnt bescheiden

Allerdings scheint er selbst nicht ganz davon überzeugt zu sein, diese Ehre verdient zu haben. "Viele große Athleten haben in dieser Arena gespielt. Also bin ich mir nicht sicher, ob ich das alles verdiene", sagte er gewohnt bescheiden und demütig.

Jetzt aktuelle NBA-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Der gebürtige Würzburger hatte mit Ende der laufenden NBA-Saison sein Karriereende verkündet. Insgesamt spielte er 21-Jahre in der NBA, alle für die Mavericks. Nachdem seine Mannschaft in den Finals 2006 gegen die Miami Heat verloren hatte, führte Nowitzki die Texaner fünf Jahre später zum ersten und bislang einzigen Meistertitel - gegen LeBron James' Superteam.

Neben der nach ihm benannten Straße soll es auch Gedanken über eine Statue und andere Anerkennung zu Ehren des MVP von 2007 in Dallas geben.

Die NBA LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM