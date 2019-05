NBA-Superstar Kevin Durant fehlt Titelverteidiger Golden State Warriors aufgrund seiner Wadenverletzung definitiv im Auftaktspiel Western Conference Finals gegen die Portland Trail Blazers.

Der 30 Jahre alte Forward steht nicht im Kader des sechsmaligen Meisters für das erste Spiel der Serie "best of seven" am Dienstagabend (Ortszeit) in Oakland.

Laut Warriors-Trainer Steve Kerr ist die Rückkehr des Topscorers der bisherigen Playoffs nicht seriös zu prognostizieren.

"Er hat immer noch Schmerzen, ist noch nicht einmal aufgetreten. Wir haben bewusst versucht, bezüglich der voraussichtlichen Genesungszeit vage zu bleiben", sagte der 53-Jährige.

Durant vor Verletzung in bestechender Verfassung

Durant, in den vergangenen beiden Jahren als wertvollster Spieler der Finalserie ausgezeichnet, war bis zu seiner Blessur im fünften Viertelfinal-Spiel gegen die Houston Rockets in bestechender Verfassung.

Mit 34,2 Punkten im Schnitt ist der zweimalige Olympiasieger der mit Abstand erfolgreichste Schütze der laufenden Endrunde.