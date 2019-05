Die Toronto Raptors sind in den NBA-Finals in Führung gegangen.

Gegen die Golden State Warriors hat sich die Franchise im ersten Spiel der Finalserie mit 118:109 durchgesetzt. Einen wahren Sahnetag bei den Hausherren erwischte dabei Pascal Siakam, der sein Finals-Debüt gab. Der Power Forward erzielte 32 Punkte und setzte damit seinen persönlichen Karrierehöchstwert in den Playoffs. Besonders überzeugend war die Trefferquote des Kameruners: Der 25-Jährige versenkte 14 seiner 17 Versuche aus dem Feld und zwei von drei Würfen von Downtown. Von der Freiwurflinie blieb Siakam fehlerfrei.

Unterstützung gab es vor allem von Kawhi Leonard mit 23 Zählern, acht Rebounds und fünf Assists. Auch die Zuschauer in der Scotiabank Arena in Toronto steuerten ihren Teil zum Sieg bei und trugen ihr Team zum Sieg. "Ich denke, sie waren voll dabei und so sollte es sein, Mann", sagte Raptors-Coach Nick Nurse. "Das ist es, was ein Heimspiel ausmacht und unsere Fans verdienen Anerkennung, weil sie ein großer Teil davon sind."

Curry stellt Rekord auf

Bei den Warriors durfte sich einmal mehr Superstar Steph Curry über den Titel Topscorer freuen. Der Point Guard steuerte 34 Zähler bei und stellte zudem einen neuen Rekord auf. Der 31-Jährige ist der erste Spieler in der Geschichte der NBA-Finals, der 100 Dreier erzielte.

Draymond Green steuerte bei je zehn Punkten, Rebounds und Assists ein Triple-Double bei. DeMarcus Cousins, der pünktlich zum Finalauftakt nach einem Riss im linken Quadrizeps-Muskel wieder fit wurde, kam in acht Minuten Einsatzzeit auf drei Punkte und zwei Assists. (SERVICE: Tabellen der NBA)

Raptors ziehen im Schlussviertel davon

Es entwickelte sich von Beginn an eine spannende Partie in der Scotiabank Arena, in der die Gastgeber leicht die Nase vorne hatten. Die Raptors konnten sich bereits im ersten Viertel einen knappen Vorsprung erspielen und diesen bis zur Pause auf zehn Zähler ausbauen. Zwar ging das dritte Viertel mit 32:29 an die Raptors, im ganzen Durchgang konnte der Rückstand aber maximal auf vier Punkte verkürzt werden.

Im Schlussviertel blieb es trotzdem spannend. Nach nicht einmal zwei Minuten verkürzte Cousin von der Freiwurflinie auf 87:90 aus Sicht der Warriors. In der Folge liefen die Raptors aber heiß und erhöhten erneut auf zehn Zähler. Dem Rückstand lief Golden State bis zum Buzzer hinterher.

"Ich denke, wir haben in der zweiten Halbzeit gute Arbeit geleistet und sind wieder ins Spiel gekommen. Unsere Jungs haben einige Dinge gut gemacht, aber sie haben zu viele Fehler gemacht, um das Spiel zu gewinnen", sagte Warriors-Coach Steve Kerr.

Die Chance zum Ausgleich bekommen die Warriors in der Nacht auf Montag, bevor es in der Nacht auf Donnerstag erstmals vor heimischem Publikum zum Duell kommt (LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVETICKER).