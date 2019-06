Kevin Durant hat sich nach seiner im fünften Finalspiel erlittenen Verletzung zu Wort gemeldet und eine Schock-Diagnose verkündet.

"Ich wollte euch auf den neuesten Stand bringen: Ich habe meine Achillessehne gerissen. Die Operation war heute und sie war erfolgreich", schrieb Durant auf Instagram.

Anzeige

Jetzt aktuelle NBA-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Verletzung nach Comeback

Der Superstar der Golden State Warriors hatte im fünften Finalspiel gegen die Toronto Raptors (106:105) sein Comeback nach einer Wadenverletzung gefeiert, sich aber Anfang des zweiten Viertels verletzt.

Nach dem Spiel hatte Warriors-GM Bob Myers bereits einen Achillessehnenriss vermutet. Die schlimmsten Befürchtungen bestätigten sich nun, nachdem Durant nach New York geflogen war, um sich einem MRT zu unterziehen.

Die NBA LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM

Durants Zukunft steht auf dem Spiel

"Wie ich am Montag gesagt habe: Es tut mir in der Seele weh, aber ich bin okay", so Durant.

Beim 30-Jährigen steht möglicherweise die Zukunft auf dem Spiel. Denn im Sommer könnte Durant aus seinem Vertrag aussteigen und zum Free Agent werden. Allerdings wird der Forward nun vermutlich die kommende Spielzeit komplett verpassen.

Im Nachgang der Partie war darüber diskutiert worden, ob Durant zu schnell zurückgekehrt sei. "Die Verletzung war vorbei, das haben Experten, Untersuchungen und mehrere Doktoren bestätigt. Er hat die Freigabe bekommen und wir haben das gemeinsam entschieden, erklärte Myers.

Durant sagte: "Basketball ist meine größte Liebe. Ich wolllte an diesem Abend auf dem Feld sein und meinen Teamkollegen helfen."

Gleichzeitigte machte er seinen Teamkollegen Mut - Golden State liegt in der Serie weiterhin mit 2:3 in Rückstand. "Ich weiß, dass meine Brüder das sechste Spiel holen können", schrieb Durant.

Das sechste Finalspiel findet in der Nacht auf Freitag statt-