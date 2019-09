Der US-amerikanische Basketballspieler Andre Emmett ist nach einer Schießerei in Dallas im US-Bundesstaat Texas gestorben.

Einem Polizeibericht zufolge saß der 37 Jahre alte frühere Spieler aus der NBA um 2.30 Uhr in der Nacht zum Montag in seinem Auto vor dem eigenen Haus, als er von zwei Personen mit Schusswaffen angesprochen wurde.

Nach einer Auseinandersetzung floh Emmett, wurde dabei aber von Schüssen getroffen. Passanten fanden ihn auf der Straße, Emmett starb wenig später in einem nahegelegenen Krankenhaus.

16 Spiele in der NBA

Der 1,96 Meter große Forward war zuletzt in der Drei-gegen-Drei-Liga Big3 aktiv, die 2017 vom Musiker Ice Cube gegründet worden war. "Die Big3 ist schockiert über den plötzlichen und tragischen Tod von Andre Emmett. Andre war zwei Jahre lang ein Mitglied der Big3-Familie und nie ohne ein Lächeln im Gesicht. Seine Freundlichkeit gegenüber anderen und sein unbeschwertes Auftreten machten es zu einer Freude, ihn um sich zu haben", heißt es in einer Mitteilung der Liga.

Seine Profikarrierte hatte Emmett 2004 begonnen, als er vom damaligen NBA-Klub Seattle SuperSonics gedraftet und an die Memphis Grizzlies weitergegeben wurde. Für die Grizzlies (2004/05) sowie die New Jersey Nets (2011/12) kam Emmett in insgesamt 16 NBA-Spielen zum Einsatz.