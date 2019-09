vergrößernverkleinern NBA-Legende Michael Jordan verkauft Anteile an den Charlotte Hornets © Getty Images

Sportinformationsdienst Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Michael Jordan verkauft Anteile an den Charlotte Hornets. Die NBA-Legende bleibt aber Mehrheitseigner an der Franchise und hält so die Zügel weiter in der Hand.