Dennis Schröder hat trotz einer erneut starken Leistung eine bittere Pleite hinnehmen müssen.

Der deutsche Nationalspieler unterlag mit den Oklahoma City Thunder den Houston Rockets trotz klarer Halbzeitführung knapp mit 112:116 (62:52) und musste die dritte Saisonniederlage im vierten Spiel hinnehmen.

Schröder war gemeinsam mit Shai Gilgeous-Alexander (jeweils 22 Punkte) Topscorer seines Teams und bestätigte damit seine gute Leistung gegen die Golden State Warriors. Beim ersten Saisonsieg am Sonntagabend war Schröder ebenfalls bester Werfer von OKC (ebenfalls 22 Punkte).

Dass es gegen die Rockets am Ende nicht zum Sieg reichte, lag vor allem an James Harden. Der Superstar Houston kam trotz einer schwachen Dreierquote (3 von 14) am Ende auf bärenstarke 40 Punkte.

Westbrook trifft auf Ex-Klub

Neben "The Beard" überzeugte auch Russell Westbrook mit 21 Punkten, 12 Rebounds und neun Assists - der Point Guard spielte erstmals seit dem Blockbuster-Trade mit Chris Paul (zu OKC) gegen seinen Ex-Klub und besuchte seine früheren Teamkollegen hinterher in der Kabine. Dabei traf er auf Schröder, der ihn überrascht fragte, was er hier mache.

Westbrooks Antwort: "Das Gleiche, was ich früher gemacht habe: Ich komme und besuche meine Kumpel."

Gilgeous-Alexander hatte OKC neun Sekunden vor dem Ende auf zwei Punkte herangebracht, nach einem Foul von Schröder verwandelte Harden jedoch beide Freiwürfe zum 116:112-Endstand.