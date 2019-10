Die Dallas Mavericks haben im zweiten Vorbereitungsspiel auf die NBA die zweite Niederlage kassiert. Bei den Detroit Pistons unterlagen die Mavs mit 117:124 und verspielten dabei eine 59:50-Halbzeitführung.

Die am Dienstag gegen Oklahoma City Thunder noch geschonten Kristaps Porzingis und Luka Doncic standen gegen die Pistons auf dem Court und lieferten starke Leistungen: Doncic war mit 21 Punkten Topscorer, dazu gelangen dem Youngster acht Rebounds und fünf Assists. Porzingis kam auf 18 Punkte und sieben Rebounds.

Maxi Kleber, gegen OKC noch Mavs-Topscorer, musste sich mit mageren zwei Punkten und drei Rebounds zufrieden geben. Bei den Pistons überzeugten Luke Kennard und Derrick Rose mit 19 bzw. 18 Punkten. Weiter geht es für die Mavs in der Nacht auf Samstag gegen die Milwaukee Bucks.

Wagner und Williamson bärenstark

Eine starke Leistung zeigte indes Moritz Wagner. Der Deutsche siegte mit den Washington Wizards bei den Guangzhou Long-Lions mit 137:98 und war mit 21 Punkten bester Werfer des NBA-Teams. Außerdem gelangen dem Forward vier Rebounds und drei Assists.

Erneut ein starkes Spiel lieferte auch das Basketball-"Wunderkind" Zion Williamson ab. Der Nummer-1-Draft führte die New Orleans Pelicans zum 127:125-Sieg gegen die Chicago Bulls. Williamson war mit 29 Punkten in 27 Minuten der dominierende Spieler auf dem Feld und zeigte, warum er schon als neuer LeBron James gehandelt wird. Bei seinem ersten Preseason-Spiel gegen die Atlanta Hawks hatte der 19-Jährige ebenfalls überzeugt, dabei jedoch in 28 Minuten "nur" 16 Punkte erzielt.

Die Bulls hatten vier Minuten vor Ende des dritten Viertels noch mit 20 Punkten Vorsprung geführt, brachen dann jedoch ein und mussten ihre zweite Niederlage im zweiten Spiel hinnehmen.