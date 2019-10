Die Golden State Warriors haben den ersten Sieg gegen die Los Angeles Lakers in der NBA-Preseason gefeiert.

Nach zuvor drei Niederlagen gegen die Lakers setzte sich der letztjährige Finalist im heimischen Chase Center mit 124:103 durch und machte damit den insgesamt zweiten Sieg in der erst vor zwei Wochen eröffneten Multifunktionsarena in Misson Bay perfekt.

Neben dem einmal mehr überragenden Steph Curry (32 Punkte/6 Assists/1 Rebound) glänzte dabei vor allem Neuzugang D'Angelo Russell mit 29 Punkten und jeweils drei Assists und Rebounds. Bester Werfer auf Seiten der Lakers, die ohne Superstar Lebron James antraten, war Zach Norvell Jr. mit 29 Zählern.

Curry führt Warriors zum Sieg

Den besseren Start in die Partie erwischten zunächst allerdings die Lakers. Angeführt von Norvell Jr. und dem in der Anfangsphase ebenfalls überragenden Kentavious Caldwell-Pope lag Los Angeles bereits früh mit 13 Punkten in Führung. Doch Steph Curry brachte sein Team mit zwölf Zählern innerhalb von weniger als drei Minuten bis zum Ende des ersten Viertels wieder bis auf einen Punkt heran.

Nachdem es zu Beginn des zweiten Abschnitts kurzzeitig danach aussah, als könnte Los Angeles zurückschlagen, zog Golden State bis zur Halbzeit auf 16 Zähler davon. Zwar konnte L.A. im dritten Viertel noch einmal auf 88:94 verkürzen, im Schlussabschnitt ließen die Gastgeber dann aber nichts mehr anbrennen und feierten schlussendlich einen verdienten Sieg.

Während die Warriors damit nun bei einer Bilanz von zwei Siegen aus fünf Vorbereitungsspielen, auf die am 22. Oktober startende Saison, stehen, war es für die Lakers die dritte Niederlage im sechsten Spiel.

Harden glänzt mit Gala gegen Miami

Eine positive Bilanz (3:2) haben hingegen die Houston Rockets vorzuweisen.

Die Texaner setzten sich dank eines überragenden James Harden gegen die bis dahin noch ungeschlagenen Miami Heat durch. "The Beard" erzielte beim 144:133-Erfolg seiner Mannschaft 44 Punkte und sammelte zudem auch noch sieben Assists und fünf Rebounds.

Auf Seiten der Heat erwischte Rookie Kendrick Nunn mit 40 Zählern ebenfalls einen Sahnetag, konnte die erste Pleite seiner Mannschaft aber dennoch nicht verhindern.

Erfolg für Wagner und Bonga mit Wizards

Ebenfalls einen Sieg bejubeln durften Moritz Wagner und Issac Bonga mit den Washington Wizards.

Beim 112:93 gegen die Philadelphia 76ers überzeugte insbesondere Wagner mit 14 Punkten in nur zwölf Minuten auf dem Parkett, Bonga kam am Ende auf zwei Zähler.

Außerdem besiegte Titelverteidiger Toronto Raptors die Brooklyn Nets mit 123:107, die New Orleans Pelicans setzten sich ohne Wunderkind Zion Williamson knapp (117:116) gegen die New York Knicks durch. Eine Niederlage kassierten die Memphis Grizzlies beim 91:104 gegen die San Antonio Spurs.