Die NBA trauert um ihren früheren Commissioner David Stern.

Der früherer Boss der NBA starb am Neujahrstag im Alter von 77 Jahren im Beisein seiner Frau Dianne, wie die NBA in einem Statement bekannt gab.

Stern war Mitte Dezember in einem Restaurant in New York zusammengebrochen. Er wurde daraufhin umgehend von einem Rettungswagen ins Mount Sinai West Krankenhaus gebracht und notoperiert. Am 17. Dezember berichtete die NBA, ihr einstiger Chef befinde sich in einem "kritischen Zustand", danach blieben Informationen zu seinem Zustand aus.

Nach 16 Jahren als Stellvertreter war Stern von 2006 bis 2014 Boss der Liga, ehe er von seinem "Vize" Adam Silver abgelöst wurde.

Silver würdigt Sterns Verdienste

"Ich hatte 22 Jahre lang einen Sitz in der ersten Reihe, um David in Aktion zu sehen. Er war ein Mentor und einer meiner engsten Freunde", würdigte Silver Stern. "Wir verbrachten unzählige Stunden im Büro, in Arenen und in Flugzeugen - wohin auch immer uns das Spiel führte. Wie jede NBA-Legende, hatte auch David herausragende Talente. Aber mit ihm ging es immer um die Grundlagen - Vorbereitung, die Liebe zum Detail und harte Arbeit."

David Stern war maßgeblich am Aufstieg der NBA zu einer großen Profiliga in den USA beteiligt. In seiner Ära stiegen die Fernseheinnahmen um das 40-Fache, die Durchschnittsgehälter der Spieler von 250.000 Dollar im Jahr 1984 auf mehr als fünf Millionen Dollar am Ende seiner Amtszeit. 2014 wurde Stern in die Basketball Hall of Fame aufgenommen.

"Wegen David ist die NBA eine globale Marke geworden - was ihn nicht nur zu einem der größten Sport-Commissioner aller Zeiten, sondern auch einem der einflussreichsten Geschäftsführer seiner Generation gemacht hat", sagte Silver.