Die Dallas Mavericks haben nach einem komplett verkorskten dritten Viertel in der NBA eine Niederlage gegen die Memphis Grizzlies hinnehmen müssen.

Dallas unterlag zuhause mit 107:121 und droht im Westen von den Oklahoma City Thunder überholt zu werden, die mit der gleichen Bilanz (31:20) auf Platz sieben liegen. (SERVICE: NBA-Tabelle)

Nach einem Zwischenstand von 71:71 gelang den Grizzlies ein 10:0-Run, anschließend zog sich Mavs-Star Kristaps Porzingis eine blutende Nase zu, weil ihn Josh Jackson bei einem Rebound mit dem Ellbogen im Gesicht traf.

Porzingis musste daraufhin für kurze Zeit außerhalb des Platzes behandelt werden, die Grizzlies bauten ihren Run auf 21:3 aus. Im letzten Viertel betrug der Vorsprung sogar zwischenzeitlich 25 Punkte.

Porzingis glänzt mit 32 Punkten

In Abwesenheit von Luka Doncic (Knöchel), der zum vierten Mal in Folge fehlte und noch mindestens zweimal aussetzen muss, glänzte einmal mehr der Lette Porzingis. Nach Spielen mit 35 und 38 Punkten kam er diesmal auf 32 Zähler und zwölf Rebounds. Nach dem Spiel bestätigte der 24-Jährige, dass er sich in der Partie die Nase gebrochen hatte.

Maxi Kleber schaffte zehn Punkte und sechs Rebounds für die Mavs.

Bei Memphis war Rookie Ja Morrant mit 21 Punkten bester Werfer, Jaren Jackson Jr. und Tyus Jones steuerten je 19 Punkte bei.

Die Mavs haben in dieser Saison nur vier von neun Spielen ohne Doncic gewonnen. Gegen die Grizzlies fehlten außerdem Seth Curry (Knie) und J. J. Barea (Knöchel).