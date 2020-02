Nächster Rekord für die NBA!

Nicht nur sportlich stellt die NBA immer wieder neue Bestmarken auf, auch neben dem Parkett sorgt die Liga für Rekorde. Laut Forbes sind die Teams im Schnitt zum ersten Mal wertvoller als 2 Milliarden Dollar.

Um genau zu sein, liegt der durchschnittliche Teamwert in dieser Saison bei sage und schreibe 2,12 Milliarden. Im Vergleich zu 2019 ist das eine erneute Steigerung um 14 Prozent.

Damit hat die NBA auch den größten Wertanstieg der vier großen US-Ligen zu verbuchen. Auf Rang zwei liegt die NFL, deren Franchises sich um einen Wachstum des Durchschnittwertes um elf Prozent freuen konnten.

Ausschlaggebend für diese historische Bestmarke sind die TV-Verträge im Wert von 24 Milliarden Dollar, die die NBA mit ESPN und TNT abgeschlossen haben. Dazu kommt eine immer stärkere TV-Präsenz im Ausland. Dabei hat ESPN berichtete, dass die Liga die eigenen Erwartungen aufgrund der Unstimmigkeiten mit China sogar noch nach unten korrigiert hat.

Knicks sind die Liga-Krösuse

Mit einem Wert von 4,6 Milliarden Dollar liegen übrigens die New York Knicks an der Spitze des Geldrankings. Dies dürfte auch einer der Gründe sein, warum James Dolan, Gründer der Madison Square Garden Compmany und damit Besitzer der New York Knicks, nicht auf die Idee kommt, die Franchise zu verkaufen.

Sportlich hinken die Knicks seit Jahren ihren eigenen Ansprüchen hinterher, finanziell ist das Team aus New York allerdings ein echtes Schwergewicht.