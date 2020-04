Das große NBA2K-Turnier mit 16 NBA-Profis ist mit einer großen Überraschung gestartet.

Der an Nummer 1 gesetzte Kevin Durant unterlag zum Auftakt des auf ESPN ausgestrahlten Turniers dem nur auf 16 gesetzten Derrick Jones Jr. von dem Miami Heat mit 62:78.

Der Superstar von den Brooklyn Nets hatte sich dabei für die Los Angeles Clippers entschieden, während Jones Jr. mit den Milwaukee Bucks antrat, die in der realen NBA bis zur Unterbrechung aufgrund der Corona-Pandemie die beste Bilanz der Liga aufzuweisen hatten.

Turner von Durant-Pleite nicht überrascht

NBA-Kollege Evan Turner von den Minnesota Timberwolves zeigte sich aber nicht so überrascht vom Ergebnis wie viele andere.

"Du weißt ganz genau, dass du gegen diese 90er-Babies kein Videospiel zocken kann. Jeder, der nach 1995 geboren ist, ist ein Profspieler", schrieb Turner auf Twitter in Richtung Durant, nachdem ihn der 1997 geboren Jones Jr. aus dem Turnier geworfen hatte.

Der 1998 geborene Trae Young bestätigte diese These in seinem Duell mit Harrison Barnes von den Sacramento Kings zusätzlich. Der Hawks-Spielmacher überrollte Barnes mit 101:59. Auch Young spielte mit den Bucks, die in drei der vier Spielen am Freitag ausgewählt wurden.

Beverley dunkt mit Antetokounmpo

In den anderen beiden Partien setzte sich Zach LaVine (Chicago Bulls) knapp gegen Suns-Center DeAndre Ayton durch. Zudem ließ der 1988 geborene Patrick Beverley dem ein Jahr jüngeren Hassan Whiteside beim 84:54-Erfolg kaum eine Chance.

Beverley hatte ebenfalls auf die Bucks gesetzt und nach einem Monster-Dunk von Giannis Antetokounmpo gerufen: "Hör auf mit mir zu spielen. Ich bin der Beste aller Zeiten."

Das Turnier geht am Samstag mit den anderen vier Achtelfinal-Paarungen weiter. Der Sieger erhält 100.000 Dollar von der NBA, NBAPA und 2K, die er an eine Corona-Hilfe seiner Wahl spenden kann.

NBA2K ist vor allem in den USA ein sehr beliebter eSports-Titel, bei dem die in den Vereinigten Staaten ansässige NBA2K League das Non-Plus-Ultra für Fans des virtuellen Basketballs darstellt.