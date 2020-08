Mehr als vier Monate ruhte in der NBA der Ball - doch damit ist seit wenigen Tagen Schluss.

Seit dem 30. Juli setzt die Liga ihre Saison fort. Die wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochene Spielzeit soll im Disney World (Orlando/Florida) beendet werden.

22 der 30 NBA-Teams sind beim Restart dabei und auf dem Gelände des ESPN Wide World of Sports auf drei Quarantäne-Hotels verteilt. Gespielt wird in drei verschiedenen Hallen.

Anzeige

Regelmäßige Tests in Orlando

Die Sicherheitsvorkehrungen entsprechen höchsten Standards. Nach der Ankunft in Orlando mussten die Spieler zunächst in Isolation im Hotelzimmer, bis zwei negative Tests vorlagen. Auch danach werden die Profis regelmäßig getestet.

Die NBA hat viel in die Infrastruktur investiert, so überwachen hochmoderne Armbänder den Sicherheitsabstand zu anderen Personen im Hotel.

Zur Ablenkung stehen den Spielern unter anderem Billard-Tische, Tischtennis-Platten und Spielekonsolen zur Verfügung. Zudem ist es möglich, die Bubble (Blase) im Notfall zu verlassen. Bei der Rückkehr droht aber erneute Quarantäne.

Generell ist das Event im vom Coronavirus hart getroffenen Bundesstaat Florida wegen der hohen Fallzahlen umstritten. Einige Spieler verweigerten daher die Teilnahme. (Tabelle der NBA)

DAZN gratis testen und die NBA live & auf Abruf erleben| ANZEIGE

Alle Teams absolvieren acht Partien, bevor es in die Playoffs geht (bis 14. August).

Die jeweils sieben Besten aus der Western und Eastern Conference erreichen sicher die Meisterrunde. Trennen den Achten und Neunten der Tabelle maximal vier Siege, dann spielen beide Teams erneut um den übrigen Platz in den Playoffs. Im Osten ist die Entscheidung bereits gefallen. Die Orlando Magic sind das achte Playoff-Team.

In der Postseason geht es dann wie üblich zu. Im herkömmlichen Format spielen 16 Teams um die Teilnahme an den Finals. Vier Siege sind in einer Serie zum Weiterkommen nötig. Die Finalserie startet planmäßig am 30. September und könnte bis zum 13. Oktober gehen.

Finale Lakers gegen Bucks?

Wie schon vor der Corona-Pause spekulieren viele Experten auf ein Finale Los Angeles Lakers gegen die Milwaukee Bucks. Die topfavorisierten Lakers um die Superstars LeBron James und Anthony Davis würden dann auf den aktuellen MVP Giannis Antetokounmpo träfen.

Die NBA LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM

Im Westen bleiben auch die Los Angeles Clippers mit Kawhi Leonard, für viele der derzeit beste Basketballer der Welt, ein heißer Anwärter. In der Eastern Conference machen sich außerdem Titelverteidiger Toronto Raptors sowie Rekordmeister Boston Celtics mit Nationalspieler Daniel Theis Hoffnungen. (Spielplan der NBA)

Deutschlands Aushängeschild Dennis Schröder von den Oklahoma City Thunder verpasst aktuell einige Spiele, weil er bei der Geburt seines Kindes dabei war. Wann er in die Bubble zurückkehren darf, ist noch nicht klar.

Mavericks als Geheimtipp?

Auch Maximilian Kleber und die Dallas Mavericks um Superstar Luka Doncic werden als Geheimtipp genannt.

Hochspannung verspricht zudem der Kampf um den letzten Playoff-Platz im Westen, den aktuell die Memphis Grizzlies belegen. Auch die New Orleans Pelicans mit ihrem Top-Rookie Zion Williamson haben noch Chancen, die Playoffs zu erreichen.

SPORT1+ und DAZN übertragen regelmäßig Top-Spiele und Partien mit Beteiligung deutscher Spieler LIVE. Alle Partien können mit dem League Pass der NBA verfolgt werden.

NBA Bubble - die Topspiele in Woche 2

Montag, 10. August

Phoenix Suns - Oklahoma City Thunder (20.30 Uhr)

Utah Jazz - Dallas Mavericks (21 Uhr, LIVE im TV auf SPORT1+)

Dienstag, 11. August

Milwaukee Bucks - Toronto Raptors (0.30 Uhr)

Los Angeles Lakers - Denver Nuggets (2 Uhr)

San Antonio Spurs - Houston Rockets (20 Uhr)

Dallas Mavericks - Portland Trail Blazers (23 Uhr)

Mittwoch, 12. August

Memphis Grizzlies - Boston Celtics (0.30 Uhr)

Sacramento Kings - New Orleans Pelicans (3 Uhr)

Washington Wizards - Milwaukee Bucks (3 Uhr)

Houston Rockets - Indiana Pacers (22 Uhr, LIVE im TV auf SPORT1+)

Donnerstag, 13. August

Philadelphia 76ers - Toronto Raptors (0.30 Uhr)

Oklahoma City Thunder - Miami Heat (2 Uhr)

Denver Nuggets - Los Angeles Clippers (3 Uhr)

Freitag, 14. August

Phoenix Suns - Dallas Mavericks

Orlando Magic - New Orleans Pelicans

Memphis Grizzlies - Milwaukee Bucks

Las Angeles Lakers - Sacramento Kings

Boston Celtics - Washington Wizards

Freitag, 14. August

Houston Rockets - Philadelphia 76ers

Indiana Pacers - Miami Heat

Los Angeles Clippers - Oklahoma City Thunder

Toronto Raptors - Denver Nuggets

Mit Material vom SID