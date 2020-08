Die Oklahoma City Thunder haben ihre Generalprobe vor den Playoffs knapp verloren. Gegen die Los Angeles Clippers verlor das Team, bei dem Dennis Schröder nach der Geburt seines zweiten Kindes sein Comeback gab, mit 103:107 nach Overtime. (Spielplan der NBA)

Schröder erzielte in 25 Minuten 17 Punkte, war damit zweitbester Scorer seines Teams. "Die NBA hat einen tollen Job gemacht, dass ich zu meiner Frau fahren und sie unterstützen konnte", erklärte der Deutsche nach dem Spiel. Nach seiner Rückkehr in die Bubble von Orlando musste der "Sixth Man Nominee" vier Tage in Quarantäne verbringen. "Es war sehr hart, in so einem kleinen Raum zu sein. Doch jetzt bin ich zurück."

Beide Teams schonten den Großteil ihrer Stars für die anstehenden Playoffs. Bei den Clippes fehlten Kawhi Leonard, Paul George und Lou Williams. Die Thunder verzichteten auf Chris Paul (verstauchte linke Hand) und Luguentz Dort (verstauchtes rechtes Knie).

Bester Werfer bei OKC war Hamidou Diallo mit 27 Punkten. Bei den Clippers erzielte Rookie Terance Mann 25 Zähler, dazu 14 Rebounds und neun Assists. Los Angeles trifft in den am Montag beginnenden Playoffs auf die Dallas Mavericks, OKC spielt gegen die Houston Rockets.