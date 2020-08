Schock für King James ungeachtet eines neuen Career-Highs: (Die NBA LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM)

Trotz einer glänzenden Vorstellung von LeBron James haben die die Los Angeles Lakers bei ihrem Auftakt in die NBA-Playoffs gegen die Portland Trail Blazers eine unerwartete 93:100-Pleite bezogen.

Nach dem Spiel-1-Fiasko der Milwaukee Bucks gegen Orlando Magic (110:122) sorgte der NBA-Titelfavorit so unfreiwillig für die nächste Überraschung.

Anzeige

Bemerkenswert: Dass die nach der Hauptrunde jeweils besten Teams im Westen und Osten zum Start in die Playoffs eine Pleite kassierten, hatte es ESPN zufolge zuletzt 2003 gegeben.

Lakers-Superstar James avancierte mit einem Triple-Double angesichts von 23 Punkten, 17 Rebounds und 16 Assist zwar einmal mehr zum stärksten Akteur seiner Franchise - bessere Werte hatte in dieser Kombination noch nie ein Spieler in einem Playoff-Spiel, die 16 Vorlagen waren zudem ein persönlicher Rekord für LeBron in den Playoffs.

Lillard mit Dreiern zum Matchwinner

Die Rolle des Matchwinners blieb indes Damian Lillard vorbehalten. Portlands Point Guard sorgte in der Crunchtime mit mehreren Dreiern für einen 19:6-Lauf seines Teams und machte so den Husarenstreich perfekt.

"Big Game Dame" kam schließlich auf 34 Punkte (6 Dreier), verbuchte zudem 5 Rebounds und 5 Assists.

Dazu überzeugten C.J. McCollum (21 Zähler), Jusuf Nurkic mit einem Double-Double (16 Punkte / 15 Rebounds) sowie Carmelo Anthony (11 Zähler).

DAZN gratis testen und die NBA live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Neben James tat sich bei den Lakers noch James Anthony Davis (28 Punkte / 11 Rebounds) als bester Scorer hervor, während ansonsten nur noch Kyle Kuzma (14) und Danny Green (10) eine zweistellige Punkteausbeute verbuchten.

LeBron: Ich bin nicht frustriert

"Ich bin nicht frustriert. Das Spiel ist das Spiel, wir wollten gewinnen. Aber wir haben am Donnerstag eine Möglichkeit zum Ausgleich und darauf konzentrieren wir uns jetzt", sagte LeBron.

Zum Verhängnis wurde Los Angeles insbesondere die insgesamt schlechte Wurfquote. Bezeichnend: Im ersten Viertel traf die Franchise gerade mal 30 Prozent aus dem Feld und in acht Versuchen keinen einzigen Triple, lag so schnell mit 16 Zählern hinten.

"Er hätte mindestens 20 Vorlagen gehabt, wenn wir mehr getroffen hätten", sagte Lakers-Trainer Frank Vogel hinterher über seinen Superstar.

Auch wenn L.A. sich kurz vor der Halbzeitpause (56:57) zurückkämpfte, fehlten gegen Portland - und vor allem gegen Lillard - die Mittel. Auch ein 9:0-Lauf und 4 Turnover der Blazers im Schlussviertel brachten die Lakers nicht mehr auf die Siegerstraße.