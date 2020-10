Auch wenn es ein Zitterspiel war - jetzt haben sie Matchball: Die Los Angeles Lakers trennt nur noch ein Sieg vom Titel:

Das Team um Superstar LeBron James behaupteten sich gegen die Miami Heat in Spiel 4 der NBA-Playoffs mit 102:96 (49:47) und liegt in der Finalsserie nun mit 3:1 in Führung.

In dem hart umkämpften Duell mit insgesamt neun Führungswechseln und nie mehr als einem einstelligen Vorsprung für eine Franchise triumphierten die Lakers einmal mehr wegen einer starken Performance von James, der 28 Zähler, 12 Rebounds und 8 Assists verbuchte.

"Beide Teams wussten um die Situation. Jeder hat um jeden Ball gekämpft", sagte James hinterher dem US-Sender ABC - und fügte an: "Wir wissen, was auf dem Spiel steht. Der Job ist noch nicht erledigt. Wir haben jetzt einen extra Tag Pause. Wir müssen unseren Kopf wach halten."

Das Spiel fünf steigt in der Nacht zum Samstag (3 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVETICKER).

