Die Los Angeles Lakers haben in den NBA-Finals eine Vorentscheidung verpasst und im dritten Spiel die erste Niederlage hinnehmen müssen. Gegen die Miami Heat unterlagen LeBron James und Co. mit 104:115 (54:58).

Maßgeblich verantwortlich dafür war Heat-Star Jimmy Butler, der vermutlich das beste Spiel seiner Karriere produzierte. Dem 31-Jährigen gelang ein Triple-Double mit unfassbaren 40 Punkten, elf Rebounds und 13 Assists.

"Ich sage dem Coach immer wieder: 'Ich bin bereit dafür'. Es ist die größte Bühne. Was auch immer man von mir verlangt, kann ich tun", sagte Butler nach dem Spiel.

Trainer Eric Spoelstra hatte seine Worte vernommen. "Das ist das, was er gewollt hat. Es ist schwer, Jimmy zu analysieren oder zu beschreiben, bis man ihn spürt. Er ist ein herausragender Elite-Wettkämpfer und wir brauchten das."

Davis enttäuscht bei Lakers

Erst als drittem Spieler gelang Butler ein Triple-Double mit 40 Punkten in den Finals, dank seiner herausragenden Trefferquote (14 von 20 aus dem Feld) gingen die Heat mit einer zweistelligen Führung ins letzte Viertel und gaben sie nicht mehr her.

Gegen die verletzungsgeplagten Heat, die erneut ohne Goran Dragic und Bam Adebayo antreten mussten, kamen die Lakers nicht wie bislang zu ihrem Spiel. Einzig LeBron James kam mit 25 Punkten und zehn Rebounds auf eine ordentliche Statistik, sein kongenialer Partner Anthony Davis enttäuschte diesmal mit lediglich 15 Zählern.

"Er ist einer der besten Wettkämpfer, die wir haben", sagte James über Butler. "Er liebt diese Möglichkeiten. Ich weiß persönlich nicht, wie viele Möglichkeiten ich noch bekomme, also muss ich mich gegen diesen harten Gegner wehren. Darauf kann ich dann zurückblicken, wenn ich aufgehört habe. Ich werde diese Momente vermissen."

Miami will Geschichte wiederholen

Spiel vier steigt in der Nacht auf Mittwoch (3 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVETICKER). Bislang lag Miami in den Finals nur einmal mit 0:2 zurück - 2006. Im legendären Duell gegen die Dallas Mavericks mit Dirk Nowitzki übernahm ab Spiel drei Dwyane Wade das Kommando und führte die Heat mit vier Siegen in Folge zum Titel.

Diesmal könnte Butler Wades Rolle übernehmen, seine Mitspieler scheinen bereit: 89 Punkte erzielten die fünf Starter für Miami in Spiel drei, die Lakers-Starter kamen lediglich auf 51 Zähler.