Die Miami Heat haben sich mit einem 111:108-Sieg gegen die Los Angeles Lakers in Spiel sechs der NBA-Finals gerettet und in der Best-of-Seven-Serie auf 2:3 verkürzt.

Jimmy Butler führte sein Team in einem bis zur letzten Sekunde dramatischen Duell mit einer überragenden Leistung zum Erfolg. Der Forward legte mit 35 Punkten, zwölf Rebounds und elf Assists ein Triple-Double auf.

Auch in den finalen Sekunden der Partie war es der 31-Jährige, der die entscheidenden Akzente bei den Heat setzte. Beim Stand von 108:108 mit 16.8 Sekunden auf der Uhr zog Butler ein Foul gegen Lakers-Star Anthony Davis und versenkte beide Freiwürfe zur Führung.

Noch entscheidender war aber wohl Butlers Defensivaktion im letzten Angriff der Lakers: Es waren noch knapp sieben Sekunden zu spielen, Los Angeles lag mit einem Punkt zurück. LeBron James zog mit Ball Richtung Korb, fand dank Butlers Defense aber keine Möglichkeit zum Abschluss und musste den Ball an Mitspieler Danny Green abgeben. Der Shooting Guard versuchte sein Glück von Downtown - ohne Erfolg.

Es war die Entscheidung für die Heat, die in der Folge auf der Gegenseite in Person von Tyler Herro noch an die Freiwurflinie traten und den Sack zumachten.

Butler mit Triple-Double für Miami

"Es war ein bisschen glücklich, dass Danny Green den letzten Wurf verpasst hat. Wir gehen jetzt zurück ins Hotel, um noch besser zu werden. Das sind die Spiele, die wir haben wollten. Wir müssen jetzt zusammen halten, um Spiel sieben zu erreichen" analysierte Butler nach dem Spiel.

Er ist der erst sechste Spieler in der Geschichte der NBA-Finals, der in der gleichen Serie mehrere Triple-Doubles auflegte: Magic Johnson und James haben es beide dreimal geschafft, während Larry Bird, Wilt Chamberlain und Draymond Green dieses Kunststück nur einmal erreichten.

Neben Butler trafen Duncan Robinson (26 Punkte), Kendrick Nunn (14 Punkte), Bam Adebayo (13 Punte), Herro (12 Punkte) und Jae Crowder (11 Punkte). Insgesamt kamen nur sieben Spieler zum Einsatz - der siebte, Andre Iguodala, steuerte keine Punkte bei.

Monster-Leistung von LeBron reicht nicht

Auf Seiten der Lakers hat LeBron James einmal mehr mit einer Monster-Leistung geglänzt - die letztendlich jedoch nicht zum Sieg gereicht hat. Der Superstar legte 40 Punkte, 13 Rebounds und sieben Assists auf und überzeugte auch mit einer ansprechenden Trefferquote.

15 von 21 Versuchen aus dem Feld waren von Erfolg gekrönt, ebenso wie sechs von neun Dreierwürfen. Davis, der kongeniale Partner von "King James", unterstützte mit 28 Punkten, zwölf Rebounds und drei Assists und Kentavious Caldwell-Pope kam auf 16 Zähler.

In der Nacht auf Montag bekommen die Lakers die nächste Chance, den Titel perfekt zu machen.