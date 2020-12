Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein kommt in der nordamerikanischen Profiliga NBA bei den Denver Nuggets unter.

Wie der Klub aus Colorado offiziell mitteilte, unterschreibt der 22-Jährige für mehrere Jahre.

Bis zum Sommer hatte Hartenstein bei den Houston Rockets unter Vertrag gestanden.

Anzeige

Die NBA LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM

In seiner Zeit bei den Rockets kam er zum Großteil in der G-League für das Farmteam Rio Grande Valley Vipers zum Einsatz und gewann 2019 als MVP der Finalserie den Titel in der Entwicklungsliga.

In der abgelaufenen Saison wurde Hartenstein 23-mal in der NBA eingesetzt und kam dort durchschnittlich auf 4,7 Punkte und 3,9 Rebounds.