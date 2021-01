Schlechte Nachrichten für die Dallas Mavericks.

Maxi Kleber wurde positiv auf COVID-19 getestet. Damit ist er bereits der vierte Spieler, den die Mavs ersetzen müssen. Mit Jalen Brunson, Josh Richardson und Dorian Finney-Smith stehen schon drei Texaner auf der Corona-Liste. (NBA-Saison 2020/21: Alle Spiele und Ergebnisse)

Kleber verpasst mindestens sechs NBA-Spiele

Kleber befindet sich bereits in Isolation und wird voraussichtlich zehn bis 14 Tage nicht an Teamaktivitäten teilnehmen können. Das berichtete Shams Charania von The Athletic via Twitter.

Der gebürtige Würzburger verpasst dadurch mindestens die Spiele gegen New Orleans, Charlotte, Milwaukee, Chicago, Toronto und Indiana. (NBA-Tabellen)

Zudem hat Dallas laut ESPN-Reporter Tim McMahon nach dem zweiten positiven Test binnen drei Tagen sogar das Trainingsgelände vorübergehend geschlossen.

Partie Celtics vs. Heat abgesagt

Die Mavericks sind durchschnittlich in die neue Spielzeit gestartet. Fünf Siegen stehen vier Niederlagen gegenüber.

Unterdessen wurde nach dem Auftaktspiel der Houston Rockets mit der Partie Boston Celtics gegen Miami Heat das zweite Spiel der Saison corona-bedingt abgesagt.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, ist ein Coronafall bei den Heat mit einem uneindeutigen Ergebnis der Grund. Wann das Match nachgeholt werden soll, ist offen.