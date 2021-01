Die NBA hat einen weiteren Corona-Fall.

Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, wurde Seth Curry von den Philadelphia 76ers vor dem Spiel bei den Brooklyn Nets positiv auf COVID19 getestet.

Curry erst spät isoliert

Die Nachricht erreichte die Sixers nach Infomationen von The Athletic erst während des Spiels. Der Bruder von Superstar Steph Curry sei während des ersten Viertels noch auf der Bank gesessen und erst danach vom restlichen Team isoliert worden. (Alle Spiele und Ergebnisse)

Anzeige

Ob er weitere Teamkollegen angesteckt hat, ist noch unklar. Joel Embiid erklärte indes gegenüber ESPN, er werde sich so lange von seiner Familie isolieren, bis ausgeschlossen ist, dass er sich angesteckt haben könnte. Der All-Star-Center hat einen drei Monate alten Sohn.

DAZN gratis testen und die NBA live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Die Sixers bleiben demnach über Nacht in New York und werden am nächsten Morgen Ortszeit mit der Kontaktverfolgung beginnen. (NBA-Tabelle)

Nets-Superstat Irving sorgt für Irritationen

Das Spiel endete mit einem 122:109-Sieg für die Brooklyn Nets.

Für Aufregung sorgte vor der Begegnung auch Nets-Superstar Kyie Irving.

Der Point Guard fehlte überraschend und ließ über seine Gründe dafür selbst Nets-Coach Steve Nash im Unklaren. Der erklärte vor und nach dem Spiel, er habe mit Irving nicht sprechen können.