Daniel Theis hat mit den Boston Celtics gegen die Washington Wizards um seine Nationalmannschaftskollegen Moritz Wagner und Isaac Bonga den nächsten Sieg in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gefeiert. Boston setzte sich mit 116:107 gegen die Wizards durch. Dennis Schröder gewann mit den Los Angeles Lakers gegen die Chicago Bulls mit 117:115.

Beim Sieg der Celtics stand Theis von Beginn an auf dem Feld und steuerte in knapp 29 Spielminuten sechs Rebounds, drei Assists und zehn Punkte bei. Auf der anderen Seite kam Bonga rund sechs Minuten zum Einsatz, in dieser Zeit gelangen ihm lediglich ein Rebound und ein Assist. Teamkollege Wagner spielte rund zwölf Minuten, verwandelte einen seiner Freiwürfe und kam auf drei Rebounds und einen Assist.

Schröder erzielte 17 Punkte für die Lakers, außerdem kam er auf drei Rebounds und sechs Assists. Bester Werfer im Team war mit 28 Punkten Superstar LeBron James.