Immer wieder hat NBA-Superstar LeBron James in den letzten Jahren seine Stimme erhoben und Haltung bewiesen.

Ob im Zuge der Black-Lives-Matter-Bewegung, anderer Fragen von Rassendiskriminierung und sozialer Ungerechtigkeit oder Kritik an Ex-US-Präsident Donald Trump: Der Leader der Los Angeles Lakers nutzt seine Macht als berühmter Sportler, um auf Missstände hinzuweisen. (SERVICE: Die Tabellen der NBA)

Und er wird zumeist auch dafür gelobt und gefeiert - aber nicht von Fußball-Superstar Zlatan Ibrahimovic.

Der Schwede kritisierte jetzt die politischen Äußerungen von "King James" und sorgt damit für Aufsehen.

Ibrahimovic kritisiert LeBron James für politische Äußerungen

"Es ist phänomenal in dem, was er tut", lobte "Ibra" zunächst in einem Interview mit Discovery+ in Schweden, "aber ich mag es nicht, wenn Leute einen gewissen Status haben und dann Politik machen wollen."

Er selbst spiele Fußball, "weil ich am besten bin, wenn ich Fußball spiele", erklärte der Stürmer des AC Mailand. "Das ist der erste Fehler, den Leute machen, wenn sie berühmt werden und einen bestimmen Status haben. Halt dich raus. Mach einfach, worin du am besten bist, denn sonst sieht es nicht gut aus."

Die Worte des Schweden sind nicht ganz unproblematisch, erinnern sie doch an den berüchtigten Ausspruch "Shut up and dribble" (grob: Halt die Klappe und spiel') den in den USA Trump-Unterstützer wie FOX-Journalistin Laura Ingraham immer wieder wählen, wenn sie James und anderen NBA-Stars den Mund verbieten wollen. (SERVICE: Der Spielplan der NBA-Saison 2020/21)

