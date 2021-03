Bislang war es im Jahr 2021 noch relativ ruhig auf dem NBA-Transfermarkt. (NEWS: Alles zur NBA)

Doch die anstehenden Playoffs werfen ihre Schatten voraus: Bis zum 26. März haben die Teams in der NBA noch Zeit, Trades einzufädeln und ihre Kader für die Crunchtime der Saison zu rüsten.

DAZN gratis testen und die NBA live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

SPORT1 gibt einen Überblick über die heißesten Gerüchte und die größten Deals.

Die Top-Meldungen aus der NBA im Überblick:

Bucks gewinnen Rennen um Tucker

OKC schickt Ariza nach Miami

Ausverkauf bei den Kings?

+++ Bucks gewinnen Rennen um Tucker +++

Die Milwaukee Bucks haben das Rennen um Rockets-Forward P.J. Tucker für sich entschieden.

Laut ESPN-Informationen einigte sich die Franchise mit Houston auf einen Tausch: Milwaukee schickt Guard D.J. Augustin und Forward D.J. Wilson zu den Rockets, im Gegenzug kommen Tucker und Forward Rodions Kurucs sowie ein Erstrundenpick 2022. Houston erhält zudem den Erstrundenpick der Bucks für 2023.

Tucker weilte zuletzt nicht mehr beim Team, während ein Trade für ihn gesucht wurde. (SERVICE: Die Tabellen der NBA)

Laut Bobby Marks von ESPN könnten die Bucks den noch bis zum Saisonende laufenden Vertrag von Tucker umgehend verlängern - maximal könnte er rund 17 Millionen Dollar über zwei Jahre erhalten.

+++ OKC schickt Ariza nach Miami +++

Die Oklahoma City Thunder haben ihren Forward Trevor Ariza zu den Miami Heat getradet.

Im Gegenzug erhalten die Thunder Meyers Leonard plus einen Zweitrundenpick aus dem Jahr 2027. Leonard, der zuletzt durch antisemitische Äußerungen für Aufsehen gesorgt hatte, musste für den Trade der Aufhebung seiner No-Trade-Klausel zustimmen, die in seinem Zweijahresvertrag verankert war.

Für die Saison 2021/'22 beinhaltete der Kontrakt eine Teamoption. Aufgrund einer Schulterverletzung fällt der Big Man den Rest der Saison aus. Entscheidend für OKC war wohl in erster Linie der Zweitrundenpick.

Zuvor hatte die Franchise bereits Guard Hamidou Diallo im Tausch für Forward Svi Mykhailiuk an die Detroit Pistons abgegeben.

Die Heat wiederum erhoffen sich durch Ariza Unterstützung auf den Flügelpositionen, der 35-Jährige hat jedoch seit über einem Jahr kein Spiel mehr absolviert.

Dafür hält er einen kuriosen Rekord: Zum elften Mal wurde der Forward getradet, kein anderer Spieler in der NBA musste so oft das Team wechseln.

+++ Ausverkauf bei den Kings? +++

Zwar haben die Sacramento Kings noch eine theoretische Chance auf den Einzug in die Playoffs, trotzdem rechnet man in der Hauptstadt Kaliforniens schon damit, das Postseason-Spektakel erneut zu verpassen.

Weil die Kings auch noch mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, liegt es nahe, dass sie einige Spieler abzugeben haben. Vor allem zwei Veteranen dürften für Teams, die wirklich etwas reißen wollen, sehr reizvoll sein.

Ein Trade von Nemanja Bjelica gilt als nahezu sicher. Auch Harrison Barnes könnte abgegeben werden. Der frühere Mavs-Profi spielt mit durchschnittlich 16,8 Punkten seine beste Saison und könnte Sacramento eine hohe Summen einbringen. Die Frage ist allerdings, ob die Kings Barnes überhaupt abgeben wollen.

Auch hinter Buddy Buckets und Richaun Holmes stehen Fragezeichen. Es ist also gut möglich, dass Sacramentos Kader in wenigen Tagen schon ganz anders aussehen wird.

+++ Nets suchen Center-Backup +++

Nachdem die Brooklyn Nets Jarrett Allen in Rahmen des Blockbuster-Trades von James Harden verloren haben, besteht Bedarf auf der Center-Position. (SERVICE: Der Spielplan der NBA-Saison 2020/21)

Eine potenzielle Option, die heraussticht, ist laut Informationen von Chris Haynes von Yahoo Sports JaVale McGee von den Cleveland Cavaliers.

Mehr Möglichkeiten zum Rotieren um die Superstars Kevin Durant, Kyrie Irving und Harden könnten die Titelchancen der Nets erheblich vergrößern.

Außerdem kennen sich McGee und Durant bereits aus gemeinsamen Zeiten bei den Golden State Warriors, was ebenfalls für einen Wechsel sprechen würde.

+++ Collins mit Celtics in Verbindung gebracht +++

John Collins findet sich wieder einmal in den Trade-Gerüchten um die Boston Celtics wieder.

Wie Shams Charania von The Athletic berichtet, haben die Celtics Interesse am Big Man der Atlanta Hawks. Der Preis, den Atlanta für Collins verlangt, ist allerdings sehr hoch: Ein hochkarätiger Erstrunden-Draft-Pick und/oder ein talentierter junger Spieler, so soll die Forderung lauten.

Ob die Celtics einen derart hohen Preis für Collins zahlen würden, ist ungewiss.

Klar ist aber, dass der 23-Jährige eine wichtige Verstärkung für Boston wäre. Collins kommt in dieser Saison auf durchschnittlich 17,9 Punkte, 7,7 Rebounds und 1,4 Assists in 39 Spielen.

+++ Mehrere Teams buhlen um Aldridge +++

LaMarcus Aldridge und die San Antonio Spurs haben sich bereits auf einen Trade geeinigt.

Wo es für den 35-Jährigen hingeht, steht allerdings noch in den Sternen. Nach Informationen von Shams Charania von The Athletic haben die Miami Heat, Portland Trail Blazers und Boston Celtics Interesse an Aldridge signalisiert.

Allerdings erhält der Forward derzeit ein Grundgehalt von 24 Millionen Dollar - und keines der denkbaren Abnehmer scheint in der Lage zu sein, ein derartiges Gehalt aufzubringen.

Bildergalerie Die wertvollsten Teams der Welt laut Forbes 27 Bilder

+++ Drummond per Buyout zu Nets oder Lakers? +++

Andre Drummond hat seit über einem Monat kein Spiel mehr für die Cleveland Cavaliers bestritten.

Die Cavs lassen den Big Man seit Mitte Februar außen vor, weil sie ihn vor der Trade Deadline verkaufen wollen. Bisher haben sie allerdings noch keinen Abnehmer gefunden - zumindest keinen, der bereit ist, Cleveland eine akzeptable Gegenleistung zu bieten.

Damit rückt ein Buyout immer näher. Sollte es dazu kommen, sollen die Los Angeles Lakers und Brooklyn Nets Top-Kandidaten für eine Verpflichtung sein.

Gingen die Lakers dann leer ausgehen, wäre laut Chris Haynes von Yahoo Sports eine Verpflichtung von Hassan Whiteside von den Sacramento Kings Plan B.

+++ Gordon und Magic vor Trade +++

Einem Bericht von The Athletic zufolge sollen Aaron Gordon und die Orlando Magic vor einem Trade stehen.

Diverse Teams hätten demnach Interesse angemeldet, unter anderem gelten Minnesota und Portland als potenzielle Abnehmer. Aber auch die Dallas Mavericks, Golden State Warriors, Denver Nuggets und Houston Rocket sollen keineswegs abgeneigt sein.

In der laufenden Saison steuerte Gordon durchschnittlich 13,6 Punkte und sieben Rebounds bei.