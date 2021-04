Basketball-Nationalspieler Moritz Wagner steht kurz vor einem Engagement bei Orlando Magic.

Wie ESPN berichtet, soll der 24 Jahre alte Center in Florida einen Vertrag bis zum Saisonende erhalten.

Für Wagner wäre es in dieser Saison bereits die dritte NBA-Station. Im März war der Berliner von den Washington Wizards an die Boston Celtics abgegeben worden, die ihn vier Wochen später entließen.

Wagner, dessen erste Station seiner NBA-Karriere die Los Angeles Lakers waren, bietet sich damit die Möglichkeit, sich für einen neuen Vertrag in der US-amerikanischen Profiliga zu empfehlen. Dass er dort durchaus eine Rolle spielen kann, zeigte der 2,11-Meter-Athlet in dieser Spielzeit in Washington. Bei Orlando hofft er auf längere Einsätze, das Team ist Letzter in der Eastern Conference.