Denkwürdige Partie zwischen den Golden State Warriors und den Dallas Mavericks!

Die Mavs haben den Warriors nicht nur eine 133:103-Niederlage zugefügt, sondern dabei auch einen ganz besonderen Lauf hingelegt. Mit einem 28:0-Run setzte sich das Team von Head Coach Rick Carlisle nicht nur vorentscheidend ab, es war auch der zweitlängste Lauf einer NBA-Franchise in den vergangenen 20 Jahren. (Alles Wichtige zur NBA)

Für die Warriors lief dagegen absolut nichts zusammen. Zur Halbzeit stand ein 29:72-Rückstand auf der Anzeigentafel, so wenige Punkte hatte das Team in der Ära von Trainer Steve Kerr in einer ersten Halbzeit noch nie erzielt.

Wie so oft zeigt Mavs-Superstar Luka Doncic während der Partie eine brillante Leistung. Alleine im dritten Viertel sicherte er sich 23 Punkte. Der Slowene stand nur 28 Minuten auf dem Feld, erzielte dabei aber 39 Zähler, ehe ihm sein Trainer einten frühzeitigen Feierabend gönnte.

Star-Kollege Kristaps Porzingis kam wegen einer Knöchelverletzung nicht zum Einsatz. Der Deutsche Maxi Kleber verzeichnete zehn Punkte und sechs Rebounds. Bester Werfer bei den Warriors war wie so oft Steph Curry mit 27 Punkten, dicht gefolgt von Mychal Mulder mit 26 Zählern.

Die Mavericks liegen im Westen mit einer Bilanz von 34:27 auf Rang sechs, die Warriors liegen mit 31 Siegen und 31 Pleiten auf Rang zehn. (Tabellen der NBA)

Nets qualifizieren sich für Playoffs

Einen Erfolg zu feiern gab es unterdessen für die Brooklyn Nets. Das Team feierte nicht nur einen 116:103-Sieg gegen die Toronto Raptors, die Nets haben sich auch als erste Franchise in der Eastern Conference für die Playoffs qualifiziert. Mit inzwischen 42 Siegen sind sie nicht mehr aus der Postseason zu verdrängen.

Weniger erfreulich verlief der Spieltag dagegen für die Boston Celtics. Gegner OKC hätte mit der 15. Pleite in Folge eigentlich den Franchise-Rekord eingestellt, doch gegen die dezimierten Celtics gelang unerwartet ein 119:115-Sieg.

Bei Boston hatte neben Kemba Walker und Robert Williams auch Jayson Tatum nicht gespielt. Im Kampf um die direkten Playoff-Plätze ein Rückschlag.