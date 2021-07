Die vagen Hoffnungen der Milwaukee Bucks haben sich nicht bestätigt. (Alles zur NBA)

Superstar Giannis Antetokounmpo hat sich in Spiel vier der Eastern Conference Finals gegen die Atlanta Hawks so schwer am Knie verletzt, dass er seinem Team in Spiel fünf der Serie (ab 2.30 Uhr) nicht zur Verfügung stehen wird.

Das hat die Franchise aus Wisconsin am Abend offiziell bekanntgegeben.

Knieverletzung zwingt Giannis zur Pause

Lange hatten die Bucks gehofft, den MVP der Vorsaison einsetzen zu können. Denn eine MRT-Untersuchung hatte am Mittwoch ergeben, dass es sich um keine strukturelle Verletzung gehandelt hat, sondern "nur" um ein überdehntes Knie.

Doch zumindest für einen Einsatz an diesem Abend reicht es für den "Greek Freak" noch nicht. (SERVICE: Der Spielplan der NBA-Saison 2020/21)

Antetokounmpo hatte sich bei der 88:110-Niederlage gegen Atlanta in der Nacht zu Mittwoch das Knie bei der Landung nach einem Blockversuch überstreckt und war minutenlang liegengeblieben.

Danach musste er vorzeitig das Feld verlassen.

Serie zwischen den Bucks und den Hawks ist ausgeglichen

Für Spiel fünf in der Serie, in der es 2:2 steht, hat der 26-Jährige die Fans der Bucks bereits öffentlich zu großer Unterstützung aufgerufen. "Das ist unser Haus. Seid laut heute Abend", schrieb er auf Twitter.

Mit dem Ausfall des Power Forwards baut die NBA in dieser Saison gleichzeitig einen traurigen Rekord aus. Noch nie haben so viele All-Stars mindestens ein Playoff-Spiel verletzt verpasst.

Mit Antetokounmpo sind es jetzt bereits zehn.