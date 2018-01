Der Höhepunkt der NFL-Playoffs steht bevor. Nur noch zwei Teams sind übrig: Die New England Patriots und die Philadelphia Eagles kämpfen in der Nacht von 4. auf den 5. Februar in Minneapolis im Super Bowl LII um den Titel. (Spielplan der NFL-Playoffs)

Die Patriots setzten sich dank einer Aufholjagd gegen die Jacksonville Jaguars durch, Philadelphia verhinderte den Heim-Super-Bowl für die Minnesota Vikings.

SPORT1 zeigt den Weg von New England und den Eagles in den NFL-Playoffs.

Spielplan:

Wild Card Games:

6. Januar, 22.20 Uhr MEZ: Kansas City Chiefs - Tennessee Titans 21:22

7. Januar, 2.15 Uhr MEZ: Los Angeles Rams - Atlanta Falcons 13:26

7. Januar, 19.05 Uhr MEZ: Jacksonville Jaguars - Buffalo Bills 10:3

7. Januar, 22.40 Uhr MEZ: New Orleans Saints - Carolina Panthers 31:26

Divisional Round (13./14. Januar):

13. Januar, 22.35 MEZ in Philadelphia: Philadelphia Eagles - Atlanta Falcons (NFC Divisional Playoff) 15:10

14. Januar, 2.15 Uhr MEZ in Foxboro: New England Patriots - Tennessee Titans (AFC Divisional Playoff) 35:14

14. Januar, 19.05 Uhr MEZ in Pittsburgh: Pittsburgh Steelers - Jacksonville Jaguars (AFC Divisional Playoff) 42:45

14. Januar, 22.40 Uhr MEZ in Minneapolis: Minnesota Vikings - New Orleans Saints (NFC Divisional Playoff) 29:24

Conference Championships:

21. Januar, 21.05 Uhr MEZ - New England Patriots vs. Jacksonville Jaguars (AFC Championship) 24:20

22. Januar, 0.40 Uhr MEZ - Philadelphia Eagles vs. Minnesota Vikings (NFC Championship) 38:7

Pro Bowl:

28. Januar, 21 Uhr MEZ in Orlando

Super Bowl LII

5. Februar, 0.30 Uhr MEZ in Minneapolis

So können Sie die NFL-Playoffs LIVE verfolgen:

