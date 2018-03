Diese Top-Wechsel sind schon fix

Jarvis Landry - Cleveland Browns

Richard Sherman - San Francisco 49ers

Aquib Talib - Los Angeles Rams

Alex Smith - Washington Redskins

+++ Bucs verlängern mit Hoffnung Brate +++

Die ersten Vertragsverlängerungen des Tages kommen von den Tampa Bay Buccaneers.

NFL Network berichtet, dass die "Bucs" Tight End Cameron Brate mit einem neuen Sechsjahresvertrag über 41 Millionen Dollar ausstatten - 18 Millionen sind garantiert. Brate hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Faktor in der Offensive entwickelt. Seine Stats 2017: Sechs Touchdowns bei einem Raumgewinn von 591 Yards.

Außerdem soll Cornerback Brent Grimes einen Einjahresvertrag über zehn Millionen Dollar erhalten.

+++Chiefs trennen sich von Hali +++

Nach über zwölf Jahren ist für Tamba Hali Schluss bei den Kansas City Chiefs.

Nach Informationen von NFL Networks Tom Pelissero werden die Chiefs den Veteranen entlassen, wohl auch um sich sein Gehalt von 7,7 Millionen Dollar im Cap zu sparen und die Verjüngungskur des Kaders fortzusetzen.

Der in Liberia geborene Linebacker hatte zuletzt mit Verletzungsproblemem zu kämpfen. 2017 kam er nur in drei Partien zum Einsatz.

+++ Packers buhlen um Graham +++

Jimmy Graham gehört zu den begehrtesten Free Agents des Jahres. Der Tight End ist nicht mehr die große Waffe wie noch vor einigen Jahren, dennoch gelangen ihm 2017 zehn Touchdowns für die Seattle Seahawks.

Neuesten Gerüchten sagen eine Rückkehr zu den New Orleans Saints voraus. Dort spielte Graham bereits von 2010 bis 2014. Doch sein Ex-Klub bekommt anscheinend Konkurrenz im Kampf um den fünffachen Pro Bowler.

So sollen die Green Bay Packers ihre Fühler nach dem 31-Jährigen ausgestreckt haben.

Die Packers sind aber nicht nur auf der Suche nach einem neuen Tight End. Auch Wide Receiver werden noch benötigt.

Sollten die Los Angeles Rams Sammy Watkins erlauben mit anderen Teams zu verhandeln, sollen die Packers laut Insider Ian Rapoport an ihm interessiert sein.

+++ Saints-Legende beendet Karriere +++

Nach zwölf Jahren und 158 Spielen im Trikot der New Orleans Saints beendet Zack Strief seine NFL-Karriere.

Der Offensive Tackle wurde von den Saints im NFL-Draft 2006 erst in der siebten Runde ausgewählt. 2009 gewann er mit den Saints den Super Bowl XLIV, seit 2011 fungierte er mit Quarterback Drew Brees als Mannschaftskapitän der Offense.

+++ Raiders entlassen Smith +++

Ach die die Oakland Raiders dünnen ihren Kader aus. Nach Informationen von NFL Network wird es Cornerback Sean Smith treffen. Der 30-Jährige Routinier hat die hohen Erwartungen in ihn seit seinem Wechsel 2015 von den Kansas City Chiefs zu den Raiders nie ganz erfüllt.

In der abgelaufenen Saison kam er sogar in einigen Partien nicht zum Einsatz.

Smith hätte den Cap in der kommenden Saison mit 8,5 Millionen Dollar belastet und war im dritten Jahr seines Vierjahresvertrags über 40 Millionen Dollar.

+++ Seahawks binden Safety +++

Nach der Trennung von Richard Sherman kommt etwas Kontinuität in die "Legion of Boom" der Seattle Seahawks. Wie Insider Mike Garafolo berichtet, werden die "Hawks" den Vertrag von Safety Bradley McDougald um drei Jahre verlängern. Der 27-Jährige soll dafür 13,95 Millionen Dollar erhalten.

McDougald rutschte nach der Verletzung von Kam Chancellor in die Starting Defense der Seahawks.

+++ Dolphins werden Bad Boy entlassen +++

Bevor Spieler verpflichtet werden, misten einige Teams unter ihren Großverdienern aus. Bad Boy Ndamukong Suh wird seinen Job bei den Dolphins noch heute verlieren. Der streitbare Defensive Tackle wäre mit 26,1 Millionen aktuell der drittteuerste Spieler der Saison 2018.

Das ist Miami für 4,5 Sacks und 29 Tackles in der vergangenen Saison deutlich zu viel, andererseits dürfte der 30-Jährige recht schnell einen neuen Job finden. Weiterhelfen kann er einer Defense nach wie vor.

+++ Superstar Peterson wird entlassen +++

Noch ein großer Running Back auf dem Markt: Superstar Adrian Peterson wird nach ESPN-Informationen von den Arizona Cardinals entlassen. "All Day" kam erst mitten in der Saison per Trade von den Saints nach Arizona, würde aber einen Roster-Bonus von 750.000 Dollar kassieren, wenn er Ende der Woche noch im Kader stünde. Allerdings ist es nicht unwahrscheinlich, dass Peterson nach seiner Entlassung erneut bei den Cardinals unterschreibt.

+++ Einige Baustellen bei den Patriots +++

Beim Ex-Meister New England Patriots tun sich in dieser Free Agency durchaus einige Baustellen auf. Nur rund 23 Millionen Cap-Space (wovon 4 bis 5 durch Rookies verbraucht werden) stehen mindestens vier hochkarätigen Free Agents gegenüber.

Cornerback Malcolm Butler dürfte spätestens seit seiner Demontage im Super Bowl weg sein. Den enorm wichtigen Offensive Tackle Nate Solder brauchen die Pats als Beschützer für die immer älter werdenden Knochen von Tom Brady - ihn werden sie vermutlich aber nicht bezahlen können.

Bleibe die beiden Running Backs Dion Lewis und Rex Burkhead. Mindestens einen sollte man halten - da es für beide nicht unbedingt den riesigen Markt gibt, scheint es nicht unwahrscheinlich, dass das Duo weiterhin in New England spielt.

+++ Zwei Top-Cornerbacks auf dem Markt +++

Neben Aquib Talib und Marcus Peters ist Star-Cornerback Trumaine Johnson bei den Rams jetzt überflüssig - und nach zwei Jahren unter dem Franchise Tag jetzt Free Agent. Und der wohl beste Corner auf dem Markt. Neben Johnson, der einen fetten Deal abstauben dürfte, ist vor allem Malcolm Butler hoch gehandelt. Für ihn und die New England Patriots gibt es wohl keine gemeinsame Zukunft.

+++ Noch kein Deal bei Brees +++

Noch deutlich vor Kirk Cousins ist Drew Brees der beste Quarterback auf dem Markt - und bisher gibt es zwischen ihm und seinem Team, den New Orleans Saints, noch keinen neuen Vertrag für den zukünftigen Hall-of-Famer. Heißt: Alle Interessenten an Cousins - Vikings, Broncos, Cardinals - können entsprechend auch bei Brees vorstellig werden.

Zwar haben sowohl Brees als auch das Team bekundet, dass sie gerne verlängern würden, aber solange das nicht passiert ist - warum sollte ein Team, dass für Cousins tief in die Tasche greift, dies nicht für einen kürzeren Deal mit dem 39-Jährigen Brees tun?

+++ Was wird aus Kirk Cousins? +++

Nach zwei Saisons unter dem Franchise-Tag ist Kirk Cousins bei den Washington Redskins Geschichte. Auf einen langfristigen Deal konnte man sich nie einigen, weil aus dem Lager des Quarterbacks zu hohe Preise aufgerufen wurden. Jetzt sucht er als Free Agent ein neues Team mit genug Cap Room und idealerweise auch noch guter sportlicher Perspektive - schwierig.

Die Minnesota Vikings, Denver Broncos, Arizona Cardinals und New York Jets gelten als größte Interessenten. Außer den Vikings haben diese Teams nicht die ganz großen Aussichten auf den Super Bowl. Bisher ist auch noch nicht bekannt, ob und mit welchen Teams sich Cousins treffen wird.

Bildergalerie Die 20 besten Free Agents der NFL 21 Bilder

+++ Nächster großer Name bei Lions +++

Neben DeMarco Murray haben die Detroit Lions ein Date mit einem weiteren Running Back ausgemacht, berichtet ProFootballTalk. Mit Jonathan Stewart, bisher Carolina Panthers, schaut ein weiterer großer name in der Motor City vorbei. Auch Stewart wurde kürzlich entlassen.

+++ Startschuss für den Wahnsinn +++

Es geht los mit dem Free-Agent- und Trade-Wahnsinn in der NFL. Ab Montag dürfen die Teams offiziell mit Spielern verhandeln, die keinen aktuellen Vertrag haben. Auch Verträge können schon komplett unterschriftsreif vorbereitet werden - unterschrieben werden darf aber erst ab Mittwoch den 14. März.

Von diesen Regeln ausgenommen sind Spieler, die bereits vorab von ihren jeweiligen Teams entlassen wurden - wie beispielsweise Richard Sherman oder DeMarco Murray. Diese durften schon vorab verhandeln und unterschreiben.

+++ Murray trifft sich mit Lions +++

Bei den Tennessee Titans hat ihm Derrick Henry mittlerweile den Rang abgelaufen, nach seiner Entlassung muss sich Running Back DeMarco Murray einen neuen Klub suchen. Ein heißer Kandidat sind die Detroit Lions, mit denen er sich am Montag zu Verhandlungen trifft. In der Motor City ist die RB-Position mit Ameer Abdullah nicht wirklich hochkarätig besetzt.

+++ Chargers halten Star-Verteidiger +++

Die Los Angeles Chargers haben ihre Top-Cornerback Casey Hayward mit einem neuen, lukrativen Deal langfristig gebunden. 36 Millionen Dollar für drei Jahre kassiert der Star-Verteidiger, der die letzten beiden Jahre in den Pro Bowl gewählt wurde. Mit elf Interceptions seit 2016 führt Hayward gemeinsam mit Marcus Peters die NFL in dieser Kategorie an.

+++ Großes Interesse an Quarterback-Jäger Wilkerson +++

Nach den Green Bay Packers, New Orleans Saints und Kansas City Chiefs buhlen auch die Washintgon Redskins um die Dienste von Defensive End Muhammad Wilkerson. Laut NFL-Insider Ian Rapoport ist das Treffen mit den Skins das nächste auf der Liste des Quarterback-Jägers.

+++ Giants setzen Rodgers-Cromartie vor die Tür +++

Die New York Giants misten aus und entlassen Dominique Rodgers-Cromartie. DRC hätte in der kommenden Saison mit 8,5 Millionen Dollar den Cap belastet und war im letzten Jahr seines Fünfjahresvertrags für 35 Millionen Gehalt.

Nach einer Meinungsverschiedenheit mit dem inzwischen entlassenen Trainer Bob McAdoo war Rodgers-Cromartie im Oktober zwischenzeitlich suspendiert worden. Vor der Entlassung hatten die Giants den Cornerback noch gebeten, eine Gehaltskürzung zu akzeptieren - er lehnte ab.

+++ Die besten Free Agents auf dem Markt +++

Wie geht es weiter mit Kirk Cousins, Le'Veon Bell, Drew Brees und Co.? Welches Team schlägt zu, wer kann seinen Superstar halten? SPORT1 zeigt die heißesten Free Agents:

Bildergalerie Die 20 besten Free Agents der NFL 21 Bilder

+++ Sherman wechselt zu Seahawks-Konkurrent +++

Die "Legion of Boom" der Seattle Seahawks zerbricht immer mehr - und mit Superstar Richard Sherman geht der wohl bekannteste Spieler der Defense ausgerechnet zum alten Divisionsrivalen San Francisco 49ers.

Nach einem Achillessehnenriss und einem Fersensporn hatte Sherman keine Chance mehr bei den Seahawks bekommen und wurde am Freitag entlassen. Bei den 49ers bekommt er nun bis zu 31 Millionen Euro in einem stark leistungsbezogenen Vertrag.

-----

Lesen Sie auch:

Die 20 besten Free Agents der NFL

Weißes Pulver? Wirbel um Beckham Jr.