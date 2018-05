Die NFL greift in der kommenden Saison drastisch durch!

Die Hymnen-Proteste der abgelaufenen Saison sollen der Vergangenheit angehören - das Knien während der Hymne wird zukünftig verboten. Die Entscheidung kommt einem Skandal gleich, da die NFL hier das Recht auf freie Meinungsäußerung ihrer Spieler deutlich beschneidet.

Das Protest-Verbot ist nicht die einzige Neuerung zur kommenden NFL-Saison.

SPORT1 zeigt, wie die NFL in Zukunft bei den Hymnen-Protesten durchgreifen will und welche Maßnahmen in anderen Bereichen die Gesundheit der Spieler schützen sollen.

Hymnen-Proteste verboten

Es ist offiziell! Das Hinknien während der US-Hymne ist zukünftig in der NFL nicht mehr erlaubt.

Am Mittwoch veröffentlichte NFL-Commissioner Roger Goodell ein Statement, wonach die 32 Teambesitzer beschlossen haben, dass in dieser Saison alle Teammitglieder stehen und Respekt vor der Nationalhymne zeigen müssen.

Spieler und Teammitglieder, die während der Hymne nicht stehen wollen, müssen in der Kabine bleiben und dürfen erst anschließend aufs Spielfeld.

Die Teambesitzer einigten sich mit der Liga auf sechs Regeln rund um den Ablauf der Hymne.

Spieler, Teammitglieder und Schiedsrichter sollen auf dem Feld stehen und Respekt zeigen bei der Hymne. Die Pflicht, dass jeder Spieler bei der Hymne auf dem Platz stehen muss, wird ausgesetzt. Spieler, die während der Hymne nicht stehen wollen, sollen während dieser in der Kabine oder an einem anderen Ort bleiben. Wenn Spieler oder Teams sich für einen Hymnen-Protest entscheiden, werden Strafen ausgesprochen. Jedes Team darf seine eigenen Grundsätze, anhand der voherigen Punkte, für Spieler entwickeln. Auch im Bezug auf interne Strafen haben die Teams freie Hand. Der Commissioner wird Ligapersonal (Schiedsrichter, etc.), das während der Hymne nicht steht, bestrafen.

Die Spielergewerkschaft wurde in die Entscheidung der NFL-Spitze nicht einbezogen und kritisierte das neue "Regelwerk" in einem ersten Statement deutlich und drohte rechtliche Schritte an.

Man werde die neuen Richtlinien prüfen und jeden Aspekt anfechten, der dem Tarifvertrag (Collektive Bargaining Agreement) widerspricht.

"NFL-Spieler haben ihren Patriotismus gezeigt durch ihr soziales Engagement, Arbeit in den Gemeinden, ihre Unterstützung für unser Militär und unsere Polizei und ja, auch durch ihre Proteste um Aufmerksamkeit zu lenken auf Probleme, die sie beschäftigen", teilte die NFLPA (NFL Players Association) mit.

Zahlreiche NFL-Profis hatten in der vergangenen Saison gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA protestiert, indem sie während der Nationalhymne knieten.

Colin Kaepernick hatte die Debatte losgelöst – der Quarterback sucht weiterhin nach einem neuen Team. Viele weitere Sportler hatten nachgezogen, die Ravens und die Jaguars sich in London sogar zu einem gemeinsamen Protest vereint.

Die Aktionen ernteten größtenteils Respekt, US-Präsident Donald Trump war allerdings höchst erbost. Bei den Ownern fielen die Reaktionen gemischt aus, Cowboys-Boss Jerry Jones drohte seinen Profis mit einem Spielverbot.

Helm voraus bedeutet Foul

Eine gravierende Veränderung hat die NFL in Sachen Regelwerk bereits vorgenommen. Mit Beginn der Saison 2018/19 ist es ein Foul, wenn ein Sportler den Kopf senkt und mit dem Helm voraus den Kontakt mit einem Gegenspieler sucht. Diese Strafe könnte auch in einer Ejection, also in einer Disqualifikation, resultieren.

Änderung bei Ejections

Auch deswegen können ab dem Start der neuen Saison alle Ejections daraufhin untersucht werden, ob wirklich eine unsportliche Aktion vorlag. Somit sind auch Strafen gegen Profis anfechtbar.

Bisher wurden nur Entscheidungen im Video-Replay überprüft, die man eindeutig klären konnte – beispielsweise, ob ein Spieler im Spielfeld oder im Aus oder vor einem Fumble bereits am Boden war. Die Entscheidung über eine Ejection ist dagegen meist subjektiv.

All diese Neuerungen werden in der kommender Offseason erneut überprüft. Dann könnten weitere Anpassungen vorgenommen werden.

Neue Kickoff-Regeln in der NFL

Die neuen Kickoff-Regeln im Video:

- Kein Anlauf

Die Spieler des Teams in Ballbesitz dürfen nicht weiter als ein Yard vom Kickoff-Punkt entfernt stehen. Derzeit ist noch eine Distanz von fünf Yards erlaubt. Dieser Running-Start wird jetzt eliminiert.

- Verbot des "Wedge Block"

Einen Wedge Block gibt es nicht mehr. Das Return-Team darf dem Returner nicht mehr durch zwei sich festhaltende Blocker den Weg frei machen. Nur Spielern aus der "Setup Zone" ist es erlaubt, einen Gegner zu zweit zu blocken.

- Blocker müssen zurücklaufen

Solange der Ball nicht berührt wurde oder auf dem Boden aufgekommen ist, darf kein Spieler des Receiving-Teams die Restraining Line (normalerweise die eigene 45-Yard-Linie) übertreten oder einen Block einleiten. Dadurch sind die Blocker gezwungen, zurückzulaufen und zu blocken, wodurch die Gefahr einer Kollision mit hoher Geschwindigkeit reduziert wird.

- Sofortiger Touchback

Gelangt der Ball in die Endzone, ist dies automatisch ein Touchback. Deshalb muss kein Spieler mehr den Ball fangen und sich hinknien.