Die Siegesserie der New England Patriots in der NFL ist beendet.

Am zehnten Spieltag setzte es für das Team von Star-Quarterback Tom Brady nach sechs ungeschlagenen Partien wieder eine Niederlage. Die Tennessee Titans ließen den erneut ohne den verletzten Tight End Rob Gronkowski aufgelaufenen Patriots keine Chance, und holten diese mit einem 34:10-Sieg auf den Boden der Tatsachen zurück.

Brady brachte lediglich 21 von 41 Würfen an den Mann. Dazu gelang ihm kein Touchdown und er wurde drei Mal gesackt.

Klarer Sieger im Quarterback-Duell war Marcus Mariota, dem zwei Tochdown-Pässe und Würfe für 228 Yards gelangen.

Vor allem in der zweiten Halbzeit biss sich die Patriots-Offense ihre Zähne an der Defense der Titans aus. Diese ließ nach der Pause keinen Punkt zu.

Für die vier Touchdowns der Titans zeichneten Derrick Henry (2), Corey Davis und Jonnu Smith verantwortlich.

Trotz der Niederlage bleiben die Patriots mit einer Bilanz von sieben Siegen bei drei Niederlagen an der Spitze der AFC East. Die Titans sind nach ihrem fünften Sieg wieder mittendrin im Kampf um einen Platz in der Postseason (DATENCENTER: Die NFL-Tabellen).

Brees zieht an Favre vorbei

Über den achten Sieg in Serie durften sich dagegen die New Orleans Saints freuen. Nach einer Machtdemonstration setzten sich die Saints locker mit 51:14 gegen die total überforderten Cincinnati Bengals durch.

Überragender Mann auf dem Platz war einmal mehr Saints-Quarterback Drew Brees. Der 39-Jährige bewies erneut, dass er noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Brees brachte 22 von 25 Würfen für insgesamt 265 Yards an. Nach drei Touchdown-Pässen lief er dazu auch noch selbst einmal in die Endzone.

Sein dritter geworfener Touchdown war zugleich der 509. in seiner Karriere. Damit zog er in der Liste der All-Time-Passing-Touchdowns an Packers-Legende Brett Favre an Position zwei vorbei. Zu dem Spitzenreiter in dieser Statistik, Peyton Manning, fehlen allerdings noch 30 Pässe zu Touchdowns.

Vor einigen Wochen hatte sich Brees noch den Rekord für die meisten Passing Yards in der NFL unter den Nagel gerissen.

Stark auf Seiten der Saints zeigte sich auch Running Back Mark Ingram, der bei 13 Carries 104 Yards Raumgewinn erzielte.

Touchdown-Rekord von Mahomes

Beim 26:14-Sieg der Kansas City Chiefs gegen die Arizona Cardinals machte erneut Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes den Unterschied. Der 23-Jährige kam am Ende auf zwei Touchdowns und Pässe für 249 Yards.

Der Shootingstar bringt es in dieser Saison jetzt auf 31 Touchdown-Pässe. Damit überholte er bereits jetzt Len Dawson, dem 1964 30 Touchdown-Pässe gelangen.

In einer weiteren Partie setzten sich die Cleveland Browns mit 28:16 gegen die Atlanta Falcons durch. Auch hier sicherten sich zwei Spieler einen Platz in den NFL-Geschichtsbüchern.

Falcons Wide Receiver Julio Jones durchbrach in seinem 104. NFL-Spiel die Schallmauer von 10.000 Receiving-Yards. So schnell gelang dies zuvor keinem anderen Spieler.

Zudem war der Touchdownlauf von Nick Chubb über 92 Yards zum 27:10 der längste Lauf in der Geschichte der Browns - und zudem der zweitlängste eines Rookies in der Geschichte der NFL.

Die Ergebnisse im Überblick:

New York Jets - Buffalo Bills 10:41

Chicago Bears - Detroit Lions 34:22

Tennesse Titans - New England Patriots 34:10

Tampa Bay Buccaneers - Washington Redskins 3:16

Cincinnati Bengals - New Orleans Saints 14:51

Cleveland Browns - Atlanta Falcons 28:16

Indianapolis Colts - Jacksonville Jaguars 29:26

Kansas City Chiefs - Arizona Cardinals 14:26

Oakland Raiders - Los Angeles Chargers - alle 22.05 Uhr

Green Bay Packers - Miami Dolphins

Los Angeles Rams - Seattle Seahawks - beide 22.25 Uhr

Montag, 12. November:

Philadelphia Eagles - Dallas Cowboys - 2.20 Uhr