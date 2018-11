Erst am Mittwoch hatte Star-Receiver Dez Bryant mit den New Orleans Saints ein neues Team in der NFL gefunden, jetzt könnte die Saison für ihn bereits vorbei sein.

Nach übereinstimmenden Medienberichten hat sich der 30-Jährige in der letzten Aktion des Freitagstrainings schwer verletzt, die Saints befürchten einen Achillessehnenriss.

Bryant war zuvor sieben Monate ohne Job gewesen, vor zwei Tagen hatte er einen Einjahresvertrag unterschrieben. Bewahrheitet sich die Diagnose, würde er bis zu seinem Vertragsende nie für die Saints auflaufen.

Bryant hatte von 2010 bis 2017 bei den Dallas Cowboys gespielt und galt zwischendurch als einer der besten Receiver der Liga. Von 2012 bis 2014 fing er immer mindestens 12 Touchdowns und verbuchte über 1200 Yards.

Seine beste Saison lieferte er 2014 mit 16 Touchdowns und 1.320 Yards ab. In den letzten Jahren baute er aber zunehmend ab (2016 nur noch 838 Yards, 6 TD). Nach der abgelaufenen Spielzeit ließen die Cowboys ihren Free Agent ziehen.