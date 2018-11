Für Titelverteidiger Philadelphia Eagles geraten die Playoffs in der NFL in immer weitere Ferne.

Der aktuelle Super-Bowl-Champion verlor im heimischen Stadion gegen die Dallas Cowboys mit 20:27 und hat nach neun Spielen eine negative Bilanz (vier Siege, fünf Niederlagen).

Auch Star-Quarterback Carson Wentz konnte die dritte Heimpleite in Folge nicht verhindern. Er brachte zwei Touchdown-Pässe an den Mann, warf aber auch eine Interception.

Prescott trumpft auf

Sein Gegenüber Dan Prescott warf einen Touchdown-Pass und trug den Ball auch einmal selbst in die gegnerische Endzone.

Mit jeweils vier Siegen und fünf Niederlagen liegen beide Teams in der NFC East auf Rang zwei. Die Washington Redskins führen die Division mit einer Bilanz von 6:3 an (DATENCENTER: Die NFL-Tabellen).

Packers schlagen Dolphins

Die Green Bay Packers fanden indes wieder in die Erfolgsspur zurück. Nach zwei Niederlagen in Folge gewann das Team um Superstar Aaron Rodgers im heimischen Lambeau Field mit 31:12.

Dervante Adams fing zwei Touchdown-Pässe von Rodgers. Aaron Jones erlief 145 Yards, so viele wie noch nie in seiner Karriere.

Die Packers haben nach acht Spielen eine ausgeglichene Bilanz (4:4) und belegen in der NFC North Platz drei. Der Weg in die Playoffs ist also noch weit.

Rams bezwingen Seahawks

Weitaus besser stehen die Los Angeles Rams da (9:1). Das Team aus Kalifornien bezwang die Seattle Seahawks mit 36:31 und hat damit nun schon gegen alle Rivalen in der NFC West gewonnen. Außerdem gelang den Rams die Wiedergutmachung für ihre bislang einzige Saisonniederlage.

Quarterback Jared Goff erwarf mit seinen Pässen einen Raumgewinn von 318 Yards für zwei Touchdowns.