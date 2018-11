Das ist wohl der Traum jedes Quarterbacks: Beim 45:10-Kantersieg gegen die Arizona Cardinals sind Philip Rivers von den Los Angeles Chargers 25 erfolgreiche Pässe in Folge gelungen. Alle seine 19 Pässe in der ersten Halbzeit kamen an. Erst der 26. Pass des Spiels im dritten Viertel auf Running Back Austin Ekeler misslang dem 36-Jährigen.

25 perfekte Pässe in Folge hatte zuvor nur Miami-Dolphins-Spielmacher Ryan Tannehill verbucht. Der Dolphins-Quarterback legte die Serie 2015 aber in zwei aufeinander folgenden Spielen hin. Die längste Serie innerhalb eines Spiels waren bislang 22 erfolgreiche Pässe von Mark Brunell im Spiel der Washington Redskins gegen die Houston Texans vor zwölf Jahren.

Am Ende brachte Rivers 28 von 29 Pässen für 259 Yards an seine Mitspieler, dreimal bediente er seine Kollegen in der Endzone (Quarterback-Rating: 138,4). Damit kam der künftige Hall of Famer das elfte Mal in Folge auf mindestens zwei Touchdown-Pässe pro Spiel.

Rivers lobt Receiver

"Es gibt verrückte Träume, in denen du überlegst, ob es wohl mal ein Spiel geben wird, in dem du keinen Pass daneben wirfst. Und dann sagst du: 'Wahrscheinlich nicht.'", kommentierte Rivers seinen Gala-Auftritt und bedankte sich sofort bei seinen Passempfängern: "Es gab einige Catches, die auch leicht unvollständig hätten sein können. An dieser Bilanz haben einige Jungs Anteil."

Tatsächlich: Alleine Rivers' Touchdownpässe waren keineswegs einfach unter Kontrolle zu bringen. Mike Williams (zwei Touchdowns) und Keenan Allen fingen die Zuspiele jeweils in höchster Bedrängnis.

"Er macht alles einfacher für uns Receiver", schwärmte Williams nach der Partie. Chargers-Headcoach Anthony Lynn lobte: "Er war heiß heute. Die Jungs liefen sich frei und bereiteten Spielzüge für ihn vor. Ich habe einige großartige Catches da draußen gesehen."

Während Routinier Rivers alles überragte, erwischte Arizonas Rookie-Quarterback Josh Rosen einen Horror-Abend: Mit zwölf erfolgreichen Pässen bei 19 Versuchen schaffte er gerade einmal 105 Yards Raumgewinn durch die Luft. Einem Touchdown-Pass auf Larry Fitzgerald stand am Ende eine Interception gegenüber.