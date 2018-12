Der NFL droht 2019 ein unangenehmes Problem.

Die Stadt Oakland hat in Kalifornien eine Klage gegen die Raiders und die NFL eingereicht - wegen des für 2020 geplanten Umzuges des Teams nach Las Vegas.

Oakland bezeichnet die NFL in der Klageschrift als "Kartell" und hält den geplanten Umzug für illegal. Die Stadt klagt auf Schadensersatz für entgangene Einnahmen und für die Raiders ausgegebene Steuergelder. Die Liga habe "den Football-Standort Oakland boykottiert, gegen US-Kartellrecht und die eigenen Regeln für den Umzug eines Teams verstoßen".

NFL droht heftiger Schadensersatz

Der NFL droht neben saftigen Strafen und Schadensersatz auch ein unmittelbares Problem für die nächste Saison.

ANZEIGE: Die NFL bei DAZN. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern!

Denn die Raiders haben für 2019 aktuell kein Stadion. Raiders-Eigentümer Mark Davis hatte immer wieder betont, sein Team werde nicht in Oakland spielen, falls die Stadt eine Klage anstrenge.

Aktuell gibt es keinen Pachtvertrag über die aktuelle Spielzeit hinaus. Die Pacht hatte sich im Januar 2016 bereits verdreifacht, als der Umzug nach Las Vegas per Handschlag besiegelt wurde - ein Jahr vor der Erlaubnis der NFL. Zudem wurden seitdem die Namensrechte am Oakland Coliseum nicht mehr verkauft. Dieses Geld fehlt den Raiders ebenfalls.

"Ich würde 2019 sehr gerne in Oakland spielen. Der Pachtvertrag liegt dem Stadtrat schon lange unterschriftsreif vor. Aber: warum sollte ich ihnen drei, vier oder fünf Millionen zahlen, die sie dazu benutzen, mich zu verklagen", sagte Davis im November bei ESPN.

ANZEIGE: Jetzt aktuelle NFL-Trikots sichern - hier geht es zum Shop

Raiders ohne Heimat für 2019

Als mögliche Spielstätte für 2019 würde sich das Levi's Stadium der San Francisco 49ers anbieten, als Lokalrivale kommt das für die Raiders und die Fans aber nicht infrage.

Die Ausweichlösung wäre San Diego, da die Chargers inzwischen in Los Angeles spielen. Allerdings fürchtet die NFL drei in Südkalifornien geballte Teams - wegen Zuschauerzahlen und lokalem TV. Vielleicht müssen die Raiders deshalb sogar ein Jahr früher nach Las Vegas und im College-Stadion der ansässigen Universität UNLV antreten. Die neue Mega-Arena der Raiders in der Glücksspielmetropole wird erst für 2020 fertig.

So oder so ist die Geschichte für die NFL jetzt bereits eine öffentliche Blamage.