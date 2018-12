Die New Englands Patriots müssen in den kommenden NFL-Spielen ohne Receiver Josh Gordon auskommen.

Wie der 27-Jährige auf Twitter bekannt gab, nimmt er zur "Verbesserung seiner mentalen Gesundheit" eine Auszeit vom Football. Die Dauer der Pause ließ er offen.

Kein Einsatz mehr in dieser Saison?

Laut ESPN droht Gordon eine erneute Sperre wegen Missbrauchs verbotener Substanzen. Angeblich habe er gegen das Rehabilitations-Programm der Liga verstoßen, genaue Details sind noch nicht bekannt. Sollte sich der Verdacht erhärten, dürfte er in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. (Zur NFL-Tabelle)

Gordon kämpft seit Jahren mit Depressionen und Alkohol- sowie Drogenproblemen und war deshalb bereits in Behandlung. Nachdem er sich bei einem nicht genehmigten Werbe-Dreh verletzt hatte und vermutlich unter Drogeneinfluss auf dem Trainingsgelände erschienen war, wurde er im September von den Cleveland Browns zu den Patriots getradet.

Wichtige Rolle bei den Patriots

Dort war er in den vergangenen Wochen hinter Superstar Julian Edelman der Passempfänger mit den zweitmeisten Receptions. Obwohl er erst in Woche vier debütiert hatte, führt er die Liste der Patriots-Spieler mit den meisten Pässen über mindestens 20 Yards an (12 Receiptions).

NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, dass das Team um Quarterback Tom Brady bereits in der vergangenen Woche von anstehenden Problemen bei Gordon wusste. Aus diesem Grund erhielt bei der 10:17-Niederlage gegen die Pittsburgh Steelers Teamkollege Cordarelle Pattersen mehr Spielzeit.

Patriots unterstützten Gordon

Der Ex-Meister sicherte dem Wide Receiver derweil seine Unterstützung zu. "Wir unterstützen Josh Gordon bei seinem stetigen Unterfangen, sich auf seine Gesundheit zu konzentrieren", schrieben die Patriots via Twitter. Gordon selbst bedankte sich bei Coach Bill Belichick, Besitzer Robert Kraft und dem Franchise.

Bei der Partie gegen die Buffalo Bills am Sonntag dürften Chris Hogan, Philipp Dorsett und Patterson mehr Pässe bekommen als zuletzt.